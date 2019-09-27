Экономика

РБКРБКАкции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США

Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
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Дни, когда торги остановились. 7 самых неожиданных пауз на бирже

РБК02:07

Котировки большинства китайских компаний начали падать на фоне сообщений о возможном ограничении потока инвестиций США

Эхо Москвывчера в 05:30

Акции китайских компаний падают на фоне сообщений о делистинге в США

Rambler News Service27 сентября в 13:09

Акции китайских компаний упали после информации о возможном делистинге с бирж США

Коммерсантъ27 сентября в 16:52

Котировки китайских компаний упали после новости о возможном делистинге с бирж США

Ведомости27 сентября в 16:08

Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы на биржах в США

Ридус27 сентября в 15:44

Акции китайских компаний упали из-за угрозы их вывода с бирж США

Комсомольская правда27 сентября в 19:53
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Политика

Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
Известия 01:33
Экономика

Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг

На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей.
Известия вчера в 17:01
Футбол

«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами

Газета.Ru вчера в 15:45
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Авто

Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 доехал до дилеров

В октябре текущего года на китайском рынке начнутся продажи полноразмерного внедорожника Hengtian L4600, который является бюджетным аналогом Toyota Land Cruiser 200.
Тарантас Ньюс вчера в 08:43
Армия и оружие

Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 27 сентября в 06:06
Футбол

Головин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции

Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
Известия вчера в 19:59
Единоборства

На турнире Bellator произошел самый быстрый в истории нокаут

ProstoProSport 01:48
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 27 сентября в 11:30
Общество

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Финансы

Средний срок ипотеки в России существенно вырос

Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM вчера в 01:39
Армия и оружие

Поисковики передали немецкое оружие для Главного храма ВС РФ

Победа РФ вчера в 04:14
Политика

На Украине высказались об усилении позиций России в мире

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
RT на русском вчера в 22:27
Космос

Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию «сверхсветового» двигателя

Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.
Военное обозрение 27 сентября в 09:22
Армия и оружие

Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море

Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).
Известия вчера в 22:54
Гаджеты

В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro

Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.
МонаВиста вчера в 03:43
Космос

Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян

Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.
ТАСС 01:29
Шоу-бизнес

Фото и видео больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинского учреждения, в котором лечат актрису Анастасию Заворотнюк, выставила на продажу фото и видеозаписи с больной артисткой.
Народные новости 01:32
Театры

Умер великий режиссер Марк Захаров

Sputnik Латвия вчера в 05:59
Политика

Украинские журналисты возмущены поведением пресс-секретаря Зеленского

Напомним, накануне Юлия Мендель оттолкнула украинского журналиста проекта "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, когда он на улице пытался задать вопросы Зеленскому и руководителю его офиса Андрею Богдану.
РЕН ТВ вчера в 06:58
Авто

Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию

«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Общество

В нескольких российских городах пройдет акция в защиту политзаключенных

В акции планирует принять участие Елена Барабанова, мать нижегородского активиста Владислава Барабанова, с которого ранее сняли обвинения в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля.
Эхо Москвы вчера в 23:31
Единоборства

Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом

В Москве в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) состоялся поединок Расула Мирзаева и Шамиля Шахбулатова, который закончился уже в первом раунде нокаутом Мирзаева.
Inc-news.ru вчера в 15:22
Армия и оружие

«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М

Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК вчера в 06:22
Политика

Президент Монголии призывал увеличить финансирование науки в 8 раз

В свою очередь президент Монголии Халтмаагийн Баттулга призвал увеличить финансирование науки.
REGNUM 27 сентября в 05:43
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего у берегов Индонезии 26 сентября, еще 156 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на индонезийское агентство по противодействию стихийным бедствиям.
РИА Новости 01:20
Политика

В Австрии начались досрочные парламентские выборы

В Австрии открылись первые участки для голосования на досрочных выборах в Национальный совет.
RT на русском 00:18
Экономика

Дорогу, которая позволит сократить путь в Крым, построят на Кубани

Дорога в обход станицы Ленинградской позволит разделить транспортный поток, который идет в сторону Тамани и Крыма из европейской части России.
Будущее России. Национальные проекты 27 сентября в 10:27
Политика

Госдеп задним числом засекретил данные из писем Клинтон

Американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники заявила, что Госдеп задним число засекречивает информацию из писем экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.
Газета.Ru 01:25
Общество

В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото

В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 27 сентября в 00:07
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