Экономика

РБКРБКАкции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США

Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
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Акции китайских компаний упали из-за угрозы их вывода с бирж США

Комсомольская правдавчера в 19:53

Акции китайских компаний упали после информации о возможном делистинге с бирж США

Коммерсантъвчера в 16:52

Трамп хочет изгнать китайские компании с фондовых рынков США

REGNUMвчера в 13:22

Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы на биржах в США

Ридусвчера в 15:44

Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США

РБКвчера в 14:43

Котировки китайских компаний упали после новости о возможном делистинге с бирж США

Ведомостивчера в 16:08

Акции китайских компаний падают на фоне сообщений о делистинге в США

Rambler News Serviceвчера в 13:09
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Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi выходят в продажу

Напомним, вся линейка Mi TV Pro представленная на этой неделе оснащена экранами с разрешением 4К, причем телевизоры оснащены процессором, который позволяет воспроизводить контент, созданный в 8К разрешении.
Astera вчера в 11:54
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Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Общество

Белух из «китовой тюрьмы» грузят на судно для доставки к месту выпуска

Специалисты начали погрузку белух из "китовой тюрьмы" в Приморье на научно-исследовательское судно, на котором их доставят к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.
РИА Новости вчера в 22:56
Армия и оружие

Для учений в Крым перебазировали авиационный полк Северного флота

В Крым прибыл корабельный истребительный авиационный полк Северного флота. Личный состав перебазировался на самолетах МиГ-29К.
КП - Крым 26 сентября в 03:06
Общество

Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте

Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk 26 сентября в 04:05
Общество

Сергей Шнуров раскритиковал запрет курения на балконах

Российский рок-музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал закон о запрете курения и приготовления шашлыков на балконах, вступающий в силу с 1 октября.
Экономика сегодня вчера в 04:25
Происшествия

Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах

Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
РБК вчера в 16:02
Политика

CNN: Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика

Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы

Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Происшествия

Кадыров призвал найти всех, кто радовался пожару в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто радовался во время пожара 19 сентября в торговом центре "Гранд парк" в Грозном.
Газета.Ru вчера в 10:43
Авто

Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник

На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.
Новые автомобили 26 сентября в 05:54
Транспорт

Движение на части салатовой ветки метро приостановлено

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метро от станции "Волжская" до станции "Дубровка" временно приостановлено, сообщает пресс-служба столичного метрополитена на своей странице в Twitter.
РИА Новости 03:02
Армия и оружие

Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников

Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Известия вчера в 09:03
Происшествия

На взорвавшемся в Южной Корее судне были россияне

Lenta.ru 03:09
Политика

Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Лаврова и Трампа

Американские СМИ заявили, что Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы американского президента Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова, которая состоялась в 2017 году.
Комсомольская правда 00:13
Политика

Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 01:05
Авто

Казанец пережил банкротство и построил сеть автомобильных салонов

iReactor вчера в 08:36
Футбол

Цены на отели в Петербурге ограничат на время чемпионата Европы

Российские власти решили ограничить цены на гостиницы в Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу в 2020 году.
МР7.ру вчера в 01:20
Происшествия

Тела трех человек обнаружены в Запорожской области близ ж/д пути

В селе Павловское Вольнянского района (Запорожская область Украины) тела трех человек обнаружили у железной дороги.
Газета.Ru 03:19
Хоккей

Форвард «Детройта» Свечников набрал два очка в матче с «Торонто»

Sportbox.RU вчера в 22:33
Политика

После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Политика

Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Армия и оружие

Лавров сообщил о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия поставила в Центральную африканскую республику российское оружие на безвозмездной основе.
Национальная служба новостей 26 сентября в 18:11
Здоровье

Девочку из США с «маской Бэтмена» привезли на лечение в Краснодар

В Краснодар из США прилетела полугодовалая Луна Феннер, которую СМИ называли девочкой с «маской Бэтмена».
Инфо24 вчера в 07:08
Театры

Исполнявший роль Ангела актер ТЮЗа умер во время спектакля

Вечерняя Москва вчера в 09:33
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Происшествия

До 15 увеличилось число пострадавших при взрыве в Афганистане

Российская газета 01:32
Футбол

Друзь прокомментировал свое возвращение на «Первый канал»

Александр Друзь дал интервью телеканалу RT, в котором прокомментировал возобновление своего участия в телешоу на "Первом канале".
VSE42.RU 01:14
Гаджеты

Опубликованы первые изображения смартфона iPhone 12

Ugpressa.ru вчера в 04:18
Волейбол

Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира

Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru вчера в 07:22
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