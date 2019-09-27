Экономика
РБКАкции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США
Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
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Котировки китайских компаний упали после новости о возможном делистинге с бирж США
Ведомостивчера в 16:08
Акции китайских компаний упали после информации о возможном делистинге с бирж США
Коммерсантъвчера в 16:52
Акции китайских компаний падают на фоне сообщений о делистинге в США
Rambler News Serviceвчера в 13:09
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:41, Вашингтон
Авто
Volvo сделала анонс первого электрического кроссовера Volvo XC40
32CARS.ru 25 сентября в 04:04
Происшествия
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС 16:33
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Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 01:05
Музыка
Игорь Николаев опубликовал неизданное архивное видео с Пугачевой
Композитор Игорь Николаев опубликовал в соцсети архивную видеозапись с выступления Аллы Пугачевой с песней "Прости, поверь".
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Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 26 сентября в 18:00
Происшествия
В Театре.doc пожаловались на вмешательство полиции в постановку
Сотрудники правоохранительных органов в субботу вмешались в постановку "Рейф#228" Театра.doc, сообщила куратор проекта Катрин Ненашева.
Интерфакс 13:37
Футбол
Переход Мамаева в «Ростов» почти согласован
Напомним, что Мамаев расторг контракт с «Краснодаром» через три дня после того, как отбыл заключение в колонии.
Metaratings вчера в 07:28
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Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»
Известия 25 сентября в 08:02
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СК не стал возбуждать дело против комика из-за жалобы сенатора
Следственный комитет по Курской области не стал инициировать уголовное преследование в отношении бывшего участника команды КВН «Прима» и автора блога «Твой бывший» Антона Сасина.
Общественное телевидение России 13:33
Футбол
Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов заявил, что никого не хотел обидеть своими словами в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
RT на русском 16:32
Экономика
Опубликован проект бюджета России до 2022 года
Опубликован проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Lenta.ru 25 сентября в 16:21
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Музыка
Metallica отменила концерты из-за проблем с алкоголем у вокалиста
Ореанда-Новости 10:07
Футбол
«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в мадридском дерби
Sport24.ru 16:51
Происшествия
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
РИА Новости 17:46
Театры
Скончался режиссер Марк Захаров
URA.Ru 05:25
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Политика
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Экономика
В Генпрокуратуре констатировали рост преступности в 49 регионах РФ
В Генпрокуратуре уточнили, что рост числа зарегистрированных преступлений отмечен в 49 регионах страны, в то же время в 36 регионах ситуация улучшилась, там зафиксировано снижение показателей.
Российская газета вчера в 08:28
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ РФ
Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США провел мониторинг линии разграничения на Донбассе, а также изучил Черноморское побережье РФ, передает РИА Новости.
Политическая Экспертиза 01:19
Здоровье
В куркуме нашли ядовитый свинец
Ученые из Стэнфордского университета (США) обнаружили, что куркума, которую используют для приготовления приправы карри, может содержать свинец.
UfacityNews.ru 26 сентября в 04:05
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru вчера в 16:29
Экономика
Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.
Коммерсантъ вчера в 04:15
Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
Наука
В Калифорнии нашли трехполых червей, устойчивых к действию мышьяка
Научными сотрудниками при Калифорнийском технологическом институте был обнаружен новый вид червей, имеющих три пола и устойчивых к мышьяку сурового калифорнийского озера.
Ugpressa.ru 03:13
Политика
Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами
Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.
РИА Новости 17:46
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина отказалась оскорблять Героя России Дамира Юсупова
Артистка отказалась оскорблять пилота.
RuNews24.ru вчера в 10:12