Экономика
РБКАкции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США
Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
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Акции китайских компаний упали после информации о возможном делистинге с бирж США
Коммерсантъвчера в 16:52
Котировки китайских компаний упали после новости о возможном делистинге с бирж США
Ведомостивчера в 16:08
Акции китайских компаний падают на фоне сообщений о делистинге в США
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