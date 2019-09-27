Экономика

РБКРБКАкции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США

Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Акции крупнейших компаний КНР упали на американской бирже

Красная веснавчера в 23:31

Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США

РБКвчера в 14:43

Акции китайских компаний упали после информации о возможном делистинге с бирж США

Коммерсантъвчера в 16:52

Котировки китайских компаний упали после новости о возможном делистинге с бирж США

Ведомостивчера в 16:08

Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы на биржах в США

Ридусвчера в 15:44

Акции китайских компаний упали из-за угрозы их вывода с бирж США

Комсомольская правдавчера в 19:53

Акции китайских компаний падают на фоне сообщений о делистинге в США

Rambler News Serviceвчера в 13:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:11, Вашингтон
Здоровье

На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря

Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Армия и оружие

ВСУ открыли огонь по Донецку, заявили в ДНР

"В направлении поселка применялось стрелковое вооружение, также зафиксирован запрещенный дополнительными мерами контроля перемирия снайперский огонь", - уточнил представитель ДНР в СЦКК.
Газета.Ru 11:15
Кино

Опубликован второй трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе

REGNUM 26 сентября в 02:01
Культура

Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова

РБК 16:45
Происшествия

Пять человек пострадали при нападении неизвестного с ножом в США

Ранее шесть человек пострадали при стрельбе в США.
Газета.Ru 16:45
Футбол

Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
Космос

Apple выпускают свой сериал про альтернативную историю NASA

DixiNews вчера в 13:47
Гаджеты

Redmi Note 8T не увидит свет, как и Redmi 8A Pro

Ранее сообщалось, что Redmi Note 8T станет копией смартфона Redmi Note 8 Pro, который будет построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 730G, а не MediaTek Helio G90T.
iXBT.com вчера в 23:10
Футбол

Смолов предложил заранее отдать золото чемпионата России «Зениту»

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов в эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментировал отмененный гол в матче 11 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».
Lenta.ru 16:11
Происшествия

В Словакии разбился истребитель МиГ-29

Коммерсантъ 17:06
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости 12:34
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Авто

Продажи российских подержанных машин упали, а иномарок выросли

По данным аналитического агентства Автостат, за 8 месяцев россияне купили почти 3,5 млн легковых автомобилей с пробегом (-0,1% к АППГ).
Ladaonline вчера в 06:47
Общество

В РПЦ перечислили вопросы к четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр Дмитрий Медведев в прошлом году инициировал обсуждение перехода на четырехдневную рабочую неделю.
РБК 14:12
Происшествия

Суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках Миняйло

Басманный суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 26 сентября в 09:18
Футбол

«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в мадридском дерби

Sport24.ru 16:51
Армия и оружие

The National Interest (США): у России есть одна возможность для обнаружения и уничтожения малозаметных F-22 и F-35 (The National Interest)

ИноСМИ 25 сентября в 17:16
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru 13:31
Политика

Более 30 человек погибли в Афганистане в день президентских выборов

В Афганистане 32 человека погибли в 113 атаках в день президентских выборов. Об этом сообщает агентство Pajhwok.
RT на русском 16:54
Общество

Натали Портман удивила поклонников своим нарядом

Известная голливудская актриса Натали Портман посетила премьеру фильма «Бледная синяя точка» в экстравагантном наряде с очень глубоким декольте, соответствующая фотография была размещена на ее странице в социальной сети Instagram.
REGNUM 09:58
Гаджеты

В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro

27 сентября супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi появились в продаже на китайском рынке.
Газета DAILY вчера в 15:07
Гаджеты

Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов

Компания Google представила новую версию операционной системы Android 10 (Go edition).
Актуальные Новости 26 сентября в 08:02
Футбол

Павел Мамаев перешел в «Ростов»

Петербургский дневник 12:51
Спорт

Избежавший дисквалификации Коулман стал чемпионом мира на стометровке

Чемпионат 15:34
Шоу-бизнес

Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Собчак

Режиссер Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше своей супруги - телеведущей Ксении Собчак.
Газета.Ru 12:26
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

РИА Новости 08:57
Армия и оружие

Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полет с Су-57

Совершен первый совместный полёт ударного беспилотника "Охотник" с истребителем пятого поколения Су-57.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Авто

Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости

Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
Тарантас Ньюс 26 сентября в 13:45
Политика

Памятник в честь 60-летия визита Хрущева открыли в США

Телеканал 360° 16:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное