Экономика
РБКАкции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США
Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
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Футбол
«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве
Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей.
ProstoProSport 07:47
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Футбол
«Айнтрахт» обыграл «Унион» в матче чемпионата Германии
«Айнтрахт», набрав 10 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Унион» (4) — 14-е.
Чемпионат 16:27
Путешествия
Саудовская Аравия ввела туристические визы
За год до официального решения о введении туристических виз Эр-Рияд финансово поддерживал инициативы по улучшению имиджа королевства в мире, приглашая популярных иностранных блогеров в промотуры.
РБК 08:25
Общество
Джигурда отказался соблюдать запрет курения на балконе
Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курить на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
Lenta.ru 09:06
Экономика
Издание РБК представило юбилейный ТОП-500 российских компаний
РБК опубликовал пятый по счету ТОП-500 компаний российского бизнеса.
Sostav.ru вчера в 04:10
Общество
МВД предложило наказывать за оскорбления полицейских в интернете
МВД подготовило поправки в федеральный закон "О полиции", который будет предполагать наказание за оскорбление полицейских в интернете.
Газета.Ru 13:18
Экономика
S&P вслед за Fitch повысило рейтинги Украины
Международное рейтинговое агентство S&P пересмотрело долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте, повысив их с «B-» до «B». Прогноз по рейтингам стабильный, сообщает S&P в ночь на субботу.
РБК 17:32
Политика
Польша вновь потребовала репараций от Германии
Варшава продолжит требовать репарации от Берлина, пока Германия не выплатит всю сумму, об этом заявили в МИД Польши.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Наука
В Черном море найдены мусорные острова
Как сообщает «Интерфакс», за четыре дня полетов ученые встретили все три вида китообразных, обитающих в Черном море.
Популярная механика 11:05
Происшествия
Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах
Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
РБК 16:02
Экономика
В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом
Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.
Известия 25 сентября в 18:21
Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy A70s с 64-Мп камерой
Samsung Galaxy A70s стал первым смартфоном компании, который получил камеру с модулем Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп.
Astera 16:40
Футбол
ФИФА ответила на обвинения в махинациях в голосовании премии The Best
Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на обвинения в подтасовке результатов голосования на премии за лучшего игрока года.
Газета.Ru 14:49
Экономика
EurasiaNet (США): в России растет дефицит высококвалифицированных специалистов (EurasiaNet)
В России растет дефицит кадров с высоким уровнем квалификации, что приводит к росту зарплат в этом секторе.
ИноСМИ 17:07
Политика
Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 16:47
Происшествия
Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО
Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Lenta.ru 15:39
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Экономика
Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске
АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.
Коммерсантъ Челябинск 01:06
Гаджеты
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Kostroma.Today вчера в 08:56
Происшествия
Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта
Отец Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал новую версию гибели музыканта, в которой судебный эксперт Наталья Потлачук высказала уверенность в том, что "его смерть не могла наступить из-за сна", сообщает КП.
РИА Новости вчера в 12:48
Армия и оружие
США разместят в Саудовской Аравии батареи Patriot
Газета.Ru вчера в 15:23
Политика
Вице-премьер Украины подверг критике работу СНГ
Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что страны СНГ (Содружества Независимых Государств) ни на что не способны.
Политическая Экспертиза 03:46
Спорт
Картошка с землей: Ласицкене пожаловалась на питание в Дохе
Нева Спорт 16:54
Космос
С Байконура стартовала последняя в серии ракета «Союз-ФГ»
Последняя ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» стартовала в 16:57 мск с космодрома Байконур.
Коммерсантъ 25 сентября в 10:30
Общество
В выходные на Землю обрушится магнитная буря
В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, на Земле ожидается магнитная буря.
Национальная служба новостей 25 сентября в 07:38
Авто
Новый Geely Emgrand X7 получил другой салон и стал мощнее
Внешне обновленный Emgrand X7 преобразился за счет другой радиаторной решетки, бамперов, более сложной и технологичной оптике и полностью переделанной корме, где вместо вертикальных фонарей в стиле Volvo появились привычные горизонтальные аналоги.
Автоновости дня 03:07
Происшествия
В Стамбуле произошло землетрясение
По данным Института исследований землетрясений, эпицентр подземных толчков находился в 70 км к западу от Стамбула, в Мраморном море на глубине около 12 км. Напоминаем, что в 1999 году в Турции произошло землетрясение силой 7,9 баллов.
Южный Федеральный вчера в 09:22
Космос
24 сентября к земле приблизится крупный астероид
По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной 24 сентября в 08:13