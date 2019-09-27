Экономика

РБКРБКАкции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США

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Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
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Котировки китайских компаний упали после новости о возможном делистинге с бирж США

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Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы на биржах в США

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