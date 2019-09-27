Экономика
РБКАкции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США
Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
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Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A70s с 64-Мп камерой
MobiDevices 10:34
Политика
Помпео заявил о необходимости конструктивного диалога с Россией
Несмотря на напряжённость между Россией и США, странам нужно конструктивно подойти к взаимодействию, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
RT на русском 14:28
Политика
В Кремле назвали запрет курения на балконах оправданной мерой
В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни.
REGNUM 09:13
Происшествия
В Петербурге открылся мемориал погибшим в Баренцевом море морякам
Первая памятная мемориальная доска в честь 14 погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников открылась и была освящена в Сестрорецке в Курортном районе Санкт-Петербурга.
Известия 15:05
Общество
МВД предложило наказывать за оскорбления полицейских в интернете
МВД подготовило поправки в федеральный закон "О полиции", который будет предполагать наказание за оскорбление полицейских в интернете.
Газета.Ru 13:18
Технологии
Тестирование надёжного Рунета не повлияло на работу Telegram на Урале
Пользователи Telegram на Урале не ощутили на себе тестирование оборудования для реализации закона о надёжном Рунете.
Life.ru 12:03
Политика
Вместо допроса Порошенко уехал за границу
Бывший президент Украины Петр Порошенко не сможет прийти на допрос по делу о «керченском инциденте».
Мойка78 07:17
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов
В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.
Ведомости 09:59
Происшествия
Москалькова может присутствовать на заседании суда по делу Устинова
РИА Новости вчера в 05:08
Авто
На краш-тесте разбили гиперкар стоимостью 2,1 млн долларов
На ютуб-канале «RimacAutomobili» появилось видео краш-теста электрического гиперкара Rimac C_Two, цена которого достигает 2,1 млн долларов.
Тарантас Ньюс вчера в 04:42
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Энергетика
Саудовская Аравия нарастила добычу нефти
Добыча нефти в Саудовской Аравии восстановлена до уровня 9,8 млн баррелей в сутки после атак.
News.ru 15:00
Гаджеты
Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу
В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.
iXBT.com вчера в 17:01
Здоровье
Опаснее онкологии могут быть только эти заболевания
Врачи назвали пять заболеваний, чьи показатели смертности которых значительно выше онкологических.
Deita.ru 24 сентября в 15:30
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр 10:31
Общество
В школах российского региона запретили «звонки для учителя»
В правилах говорилось, что звонок об окончании урока дается для учителя, и школьники могут покинуть класс только после того, как учитель объявит о завершении занятий.
Lenta.ru вчера в 01:20
Происшествия
Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 15:26
Футбол
«Зенит» отправился в Москву на матч с «Локомотивом»
Нева Спорт 10:00
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Шоу-бизнес
Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак
Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру 11:39
Политика
Новые муниципальные депутаты сняли портреты Путина и Беглова
Прямо перед началом заседания муниципального совета депутат Владимир Волохонский снял портреты президента России Владимира Путина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
МР7.ру вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Финансы
ЦБ хочет ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Центральный банк (ЦБ) России может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам.
URA.Ru 24 сентября в 10:28
Происшествия
Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства
Главное управление МВД по Москве начало проверку после поступления от сотрудниц полиции жалоб на домогательства со стороны начальства.
Известия 13:36
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Космос
«Уралкриомаш» изготовил оборудование для стартового стола второй очереди Восточного
АО "Уралкриомаш" (входит в группу Уралвагонзавода в составе ГК "Ростех") изготовил партию специализированных емкостей для подачи воды на стартовый стол ракетного комплекса "Ангара-А5" второй очереди космодрома Восточный.
ТАСС вчера в 22:49
Происшествия
Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта
Отец Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал новую версию гибели музыканта, в которой судебный эксперт Наталья Потлачук высказала уверенность в том, что "его смерть не могла наступить из-за сна", сообщает КП.
РИА Новости вчера в 12:48
Происшествия
Названы условия переименования SSJ100
Проводимая в рамках политики импортозамещения модернизация нацелена на повышение надежности и комфортности самолета, а также на улучшение экономики его эксплуатации.
Вести.Ru 11:27