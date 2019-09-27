Экономика
Комсомольская правдаАкции китайских компаний упали из-за угрозы их вывода с бирж США
Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что возглавляемый Лоуренсом Кадлоу Национальный экономический совет Белого дома и американский Минфин обсуждают возможность исключения китайских компаний из списков частных предприятий, акции которых торгуются на фондовых биржах США.
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Акции китайских компаний упали после информации о возможном делистинге с бирж США
Коммерсантъвчера в 16:52
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ТАСС вчера в 03:59
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Курс доллара вырос до 64,50 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск вырос на 0,46%, до 64,505 рубля, курс евро - на 0,73%, до 70,64 рубля.
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В Ярославской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса. Погиб мужчина 1965 года рождения.
Life.ru вчера в 23:19
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