Экономика
Комсомольская правдаАкции китайских компаний упали из-за угрозы их вывода с бирж США
Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что возглавляемый Лоуренсом Кадлоу Национальный экономический совет Белого дома и американский Минфин обсуждают возможность исключения китайских компаний из списков частных предприятий, акции которых торгуются на фондовых биржах США.
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Котировки китайских компаний упали после новости о возможном делистинге с бирж США
Ведомости27 сентября в 16:08
Акции китайских компаний упали из-за угрозы их вывода с бирж США
Комсомольская правда27 сентября в 19:53
Акции китайских компаний упали после информации о возможном делистинге с бирж США
Коммерсантъ27 сентября в 16:52
Акции китайских компаний падают на фоне сообщений о делистинге в США
Rambler News Service27 сентября в 13:09
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:50, Вашингтон
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