Экономика
Комсомольская правдаАкции китайских компаний упали из-за угрозы их вывода с бирж США
Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что возглавляемый Лоуренсом Кадлоу Национальный экономический совет Белого дома и американский Минфин обсуждают возможность исключения китайских компаний из списков частных предприятий, акции которых торгуются на фондовых биржах США.
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Акции китайских компаний упали после информации о возможном делистинге с бирж США
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