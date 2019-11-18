Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАкции компании выросли после новостей о реструктуризации

Акции компании выросли после новостей о реструктуризации Реструктуризация управления «Яндексом» через создание некоммерческого фонда снимет с компании риски государственного вмешательства, рассчитывают аналитики.
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Акции компании выросли после новостей о реструктуризации

Коммерсантъ13:21

Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq выросли на 8,3%

ТАСС10:30

Акции «Яндекса» взлетели после смены структуры управления

Lenta.ru04:21

«Яндекс» подорожал на $1 млрд на открытии торгов Nasdaq

Rambler News Service09:53

Акции «Яндекса» подорожали на 9% на американской бирже

Ведомости09:47

Акции «Яндекса» подскочили почти на 12% на корпоративном позитиве

ПРАЙМ10:16

Акции «Яндекса» выросли в цене на корпоративных новостях

News.ru02:56
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Здоровье

Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Газета.Ru 06:47
Общество

Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину

Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Lenta.ru 09:06
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту

"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Газета.Ru 08:58
Политика

Порошенко собрались лишить неприкосновенности

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Lenta.ru 05:27
Футбол

Президент «Ростова»: работу клуба парализуют прошлые долги

Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем.
Вести.Ru 10:05
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Армия и оружие

В Сирии подожгли российский патруль

Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории.
Lenta.ru 08:04
Авто

Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Автоновости дня 02:31
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Политика

«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота

Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
РИА Новости 09:25
Политика

Эксперт оценил заявление экс-главы МИД ФРГ по «Северному потоку — 2»

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля о том, что интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают.
RT на русском 14:27
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Общество

Замглавы ФСИН Максименко уходит в отставку

Заместитель руководителя ФСИН Валерий Максименко подал в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству.
BFM.ru 10:55
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Кино

На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Tricolor TV Magazine 01:55
Происшествия

ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене

Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Газета.Ru 12:49
Политика

Кремль подтвердил участие в саммите «нормандской четверки» 9 декабря

15 ноября Киев анонсировал проведение саммита 9 декабря, но в Кремле до сегодняшнего дня точную дату переговоров не называли.
Новые Известия 08:13
Экономика

Сценарий катастрофы: что положит конец процветанию Москвы

Современная Москва находится почти на пике успеха и процветания, особенно, если ее сравнивать со всей остальной страной, где города и регионы уже который год бьются в тисках непреходящего финансового кризиса и нехватки денег примерно на всё.
Ридус вчера в 19:15
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

Глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу пригрозил, что Анкара может возобновить военную операцию в Сирии.
РИА Новости 14:40
Политика

Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
РИА Новости 09:10
Шоу-бизнес

Шишкова и Решетова снялись в совместной фотосессии

23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова приняли участие в совместных съемках для известного бренда косметики.
Super.ru 07:42
Происшествия

Два человека погибли при столкновении автомобиля со зданием в Москве

На севере Москвы легковой автомобиль Renault врезался в одноэтажное здание, в результате чего погибли два человека.
РБК 14:09
Происшествия

В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН

REGNUM 14:23
Общество

Синоптики предупредили об аномальных холодах в регионах России

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с РБК рассказала, в каких регионах России ожидаются аномальные холода.
РБК 14:31
Армия и оружие

Ким Чен Ын намекает на подготовку к войне

На учениях Ким Чен Ын решил напомнить, что готовность КНДР к войне – это очень важно, и в этом плане учения стоит проводить безо всяких предупреждений.
Капитал страны 03:57
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после гибели пятимесячного ребенка в ванной на северо-западе Москвы

Уголовное дело возбуждено после гибели младенца в ванной на северо-западе столицы.
Агентство Москва 13:17
Фигурное катание

«Вам золотой медали мало?» Ковтун — о четверных прыжках Трусовой

Двукратный призёр чемпионатов Европы, четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун считает, что нужно разрешить четверные прыжки в короткой программе у женщин, а не отправлять Александру Трусову соревноваться с мужчинами.
Чемпионат 12:20
Экономика

Промпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%

Промышленное производство в России за январь - октябрь 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 08:37
Общество

Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов лишили аккредитации

Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов временно лишили аккредитации.
Рифей-Пермь 07:18
Здоровье

6 продуктов, которые вызывают в организме хроническое воспаление

В организме после употребления продуктов с искусственными трансжирами повышается уровень маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок, а также снижается концентрация холестерина ЛПВП (так называемого хорошего), выполняющего защитную функцию в отношении сердечно-сосудистой системы.
MedikForum.ru 15 ноября в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
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