Акции компании выросли после новостей о реструктуризации Реструктуризация управления «Яндексом» через создание некоммерческого фонда снимет с компании риски государственного вмешательства, рассчитывают аналитики.

Акции компании выросли после новостей о реструктуризации

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Политика Порошенко собрались лишить неприкосновенности Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.

Футбол Президент «Ростова»: работу клуба парализуют прошлые долги Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем.

Армия и оружие В Сирии подожгли российский патруль Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории.

Авто Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4 Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).

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Общество Синоптики предупредили об аномальных холодах в регионах России Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с РБК рассказала, в каких регионах России ожидаются аномальные холода.

Армия и оружие Ким Чен Ын намекает на подготовку к войне На учениях Ким Чен Ын решил напомнить, что готовность КНДР к войне – это очень важно, и в этом плане учения стоит проводить безо всяких предупреждений.

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