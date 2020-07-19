Экономика

Газета DAILYГазета DAILYАкции производителей перчаток обогнали Tesla по темпам роста

Акции американской компании Tesla в текущем году показали рекордный рост. Многие богатые инвесторы проявили большой интерес к производителю электрокаров. В текущем году акции молодой компании Tesla выросли на 259%, а это позволило автопроизводителю стать самой дорогой отраслевой компанией в мире.
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Акции компаний по производству перчаток по темпам роста обогнали Tesla

Rambler News Service02:54

Компании из Малайзии обошли Tesla

Lenta.ru01:46

Акции малазийского производителя латексных перчаток подорожали на 1000%

Ведомостивчера в 06:57

Акции производителей перчаток обогнали Tesla по темпам роста

Компаниявчера в 12:28

Производители резиновых перчаток обошли Tesla по скорости роста цены акций

Forbesвчера в 10:55

Капитализация малайзийских производителей латексных перчаток бьет рекорды

Финансовая газетавчера в 07:45

Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста

РБКвчера в 20:12
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
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Происшествия

Участника массовой акции протеста в Биробиджане оштрафовали на 20 тысяч рублей

Участник несогласованной субботней акции протеста в Биробиджане Евгений Лобанов получил административный штраф в размере 20 тысяч рублей.
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Общество

«Сахалинморнефтегаз» останавливает работу на севере Сахалина

Компания "РН-Сахалинморнефтегаз" (дочка "Роснефти") останавливает работу своих нефтяных и газовых промыслов на севере Сахалина.
Сахалин.Инфо вчера в 18:19
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Политика

В инстаграме врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева появились сотни комментариев с критикой

В инстаграме депутата Госдумы Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края, появились сотни негативных комментариев.
Дождь 15:36
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
Лезги газет 17:58
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Транспорт

Авиакомпания «Северный ветер» приостановила полеты из Благовещенска

Министерство транспорта области направило обращение руководителю Росавиации Александру Нерадько с просьбой принять меры к авиакомпании «Северный ветер» по соблюдению программы полетов, сообщает пресс-служба амурского минтранса.
Амурская правда 02:50
Происшествия

191 человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 191 человека подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели 124 пациента, три носителя вируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:39
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Происшествия

В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек

Чита, 20 июля 2020, 17:41 — REGNUM Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы.
REGNUM 10:41
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Общество

Сахалинский зоопарк переселит енотов

Сахалин.Инфо 18:59
Здоровье

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что в Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России.
Piter.tv 18 июля в 07:05
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Здоровье

40 случаев коронавируса выявлено за сутки в Амурской области

Двое амурчан с коронавирусом скончались. 18 июля в Амурской области подтверждено 40 новых случаев COVID-19.
Телепорт 18 июля в 03:37
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Культура

Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера

Вечнозеленый (в хорошем смысле) 55-летний канадский актер, режиссер, музыкант и продюсер Киану Ривз расширяет свой творческий горизонт до дебюта в качестве сценариста комиксов.
Российская газета вчера в 09:52
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Армия и оружие

Российские военные в Абхазии отразили атаку условного противника

«В ходе батальонного тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности расчёты зенитных ракетных подразделений российской военной базы ЮВО в Абхазии отразили налёт штурмовой авиации условного противника на военные объекты соединения», — указано в сообщении.
RT на русском 19:35
Кино

Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

Piter.tv 09:19
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Общество

Юристы назвали способы избежать отключения воды из-за долгов соседей

Заключение договоров ЖКХ напрямую с ресурсоснабжающими организациями позволит жителям многоквартирных домов избежать ситуации, когда дом отключают от водоснабжения из-за долгов.
РБК 20:00
Общество

ПФР повысит пенсии нескольким категориям россиян с 1 августа

Программа повышения социальных выплат для нескольких категорий россиян будет запущена ПФР с 1 августа.
iReactor 07:49
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Кино

Поклонники Ghost of Tsushima заменили главного героя на Тома Круза

Поклонники игры Ghost of Tsushima продолжают экспериментировать с образом главного героя.
Актуальные Новости 13:09
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Культура

Национальный театр танца Якутии получил спецприз XXIV Международного фольклорного фестиваля в Болгарии

Театр танца стал обладателем спецприза председателя оргкомитета, мэра муниципалитета Витоша Теодора Титкова.
Якутия Daily 08:57
Наука

Ген мужского бесплодия обнаружили ученые

Ученые утверждают, что существует высокая степень достоверности взаимосвязи мутации с мужским бесплодием.
МедиаПоток вчера в 13:25
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Общество

Росавиация предложила возобновить полеты за границу из шести городов

На следующем этапе, как пишут «Известия», Роспотребнадзор будет отслеживать ситуацию с COVID-19 и вместе с Росавиацией и МИДом каждве две недели направлять в правительство список стран, куда можно будет вылететь из любого международного аэропорта России.
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Происшествия

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Эммануил Виторган рассказал о женщине, которая «вернула его к жизни»

Pravda.Ru 02:36
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Новый метод лечения рака осваивают онкологи в Якутии

Вакцинотерапию дендритными клетками — новый метод лечения осваивают онкологи Якутии.
РИА ОмскПресс 17:13
Здоровье

Количество заболевших коронавирусом в Приморье выросло вдвое

За минувшие сутки в крае выявлено 92 заболевших COVID-19, что в два раза больше, чем неделю назад.
Deita.ru 00:45
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Общество

14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

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Происшествия

В Благовещенске горел детский сад

На ликвидацию огня ушло четыре минуты. Администрация детского сада эвакуировала 60 детей и восемь сотрудников до прибытия пожарных.
Амур.инфо 05:41
Наука

В мире создали самое тонкое оптическое зеркало

Ученым из Университета Квантовой оптики Макса Планка (Германия) удалось создать тончайшее зеркало в мире – оно состоит из одного слоя атомов.
АБН вчера в 20:49
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Игры

Sony может выпустить God of War на ПК в августе

Sony Computer Entertainment могут выпустить свой эксклюзив на PlayStation God of War на ПК.
Деловое.ТВ вчера в 14:52
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Наука

Респираторный препарат снижает риск тяжёлой формы COVID-19 на 79%

Использование интерферона бета при лечении коронавирусной инфекции позволяет существенно снизить количество пациентов, которым требуется интенсивная терапия.
Evo-rus.com 09:13
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