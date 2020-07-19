Экономика
РБКАкции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста
Стоимость акций малайзийских компаний по производству резиновых и латексных перчаток выросла в этом году сильнее, чем Tesla, пишет Bloomberg. Например, бумаги компании Supermax Corp. подорожали более чем на 1000%, а Top Glove Corp. — на 389%, тогда как цена акций Tesla увеличилась на 259%.
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Капитализация малайзийских производителей латексных перчаток бьет рекорды
Финансовая газетавчера в 07:45
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В столице неизвестный зарезал 90-летнюю преподавательницу ВГИК Иду Щур.
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
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SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку в районе Дамаска
Сирийские комплексы противовоздушной обороны отражают атаку в небе над Дамаском. Об этом сообщает агентство SANA.
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Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
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«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
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МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
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В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
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Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», став победителем конкурса исполнителей эстрадной песни.
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Наставник «Химок» эмоционально высказался о ситуации вокруг команды
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На Байконуре устранили неисправность при установке ракеты «Союз»
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Мэр Анапы ушел в отставку после критики со стороны властей края
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