Экономика
РБКАкции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста
Стоимость акций малайзийских компаний по производству резиновых и латексных перчаток выросла в этом году сильнее, чем Tesla, пишет Bloomberg. Например, бумаги компании Supermax Corp. подорожали более чем на 1000%, а Top Glove Corp. — на 389%, тогда как цена акций Tesla увеличилась на 259%.
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Капитализация малайзийских производителей латексных перчаток бьет рекорды
Финансовая газетавчера в 07:45
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Политика
США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список причастность к нарушениям прав человека в республике, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Коммерсантъ 10:53
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Экономика
В Калуге поддержали бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса
Калуга, 17 июля 2020, 14:26 — REGNUM В Калужской области подано 439 заявлений в рамках нового постановления правительства РФ по предоставлению субсидий малым и средним предприятиям и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 17 июля в 07:26
Общество
Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что в Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России.
Piter.tv 18 июля в 07:05
Общество
Фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса завершили в России
В испытаниях участвовали военные, сегодня из военного госпиталя выписали II группу добровольцев в количестве 20 человек.
Evo-rus.com 07:50
Спорт
У «Человека-паука: Майлз Моралес» будет режим с 4К и 60 кадрами в секунду
Insomniac Games внезапно объявила, что «Человек-паук: Майлз Моралес» будет иметь несколько режимов производительности, в одном из которых игроков ждёт 4К-разрешение и 60 кадров в секунду.
Игромания.ру 11:04
Шоу-бизнес
37-летняя Никки Минаж ждет первенца от мужа-преступника
В октябре 2019-го Минаж вышла замуж за возлюбленного.
Woman.ru 11:40
Общество
Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный объявил о закрытии организации. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 09:32
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
РИА Новости вчера в 05:36
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.
РИА Новости 09:37
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания 18 июля в 11:20
Игры
Сегодня пройдет презентация Nintendo Direct Mini
Презентация Nintendo Direct Mini пройдет 20 июля.
Cyber.sports.ru 02:50
Космос
Потенциально опасен: 24 июля к Земле приблизится гигантский астероид
В НАСА отметили, что длина астроида 2020 ND составляет 170 метров и он приблизится к Земле на расстояние в 0,034 астрономических единицы (5 086 328 км).
Радио Комсомольская правда 11:25
Автоспорт
Хэмилтон хочет, чтобы Квят встал на колено
Pravda.Ru 10:40
Политика
В Минске опровергли сообщения о госпитализации Лукашенко
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла появившиеся в соцсетях сообщения о якобы госпитализации белорусского лидера Александра Лукашенко.
RT на русском вчера в 13:07
Политика
WSJ: Китай может ввести санкции против Nokia и Ericsson
Власти КНР рассматривают возможность введения ограничительных мер в отношении европейских телекоммуникационных компаний Nokia и Ericsson в случае, если страны - члены Европейского союза вслед за США и Великобританией начнут препятствовать использованию оборудования китайской Huawei для создания беспроводных сетей 5G.
ТАСС 09:46
Общество
Госдума 21 июля обсудит цифровые финансовые активы: пока без биткоинов
Москва, 20 июля 2020, 11:38 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля может обсудить во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах, уточнены нормы о майнинге и биткоинах, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM 04:38
Общество
Уральский схимонах Сергий оштрафован по делу о возбуждении ненависти
RT на русском 11:48
Политика
Путин подписал закон о повышении выплат семьям погибших военных
Закон о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных подписал президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 09:40
Здоровье
В Прикамье из-за ухудшения эпидситуации усилен масочный режим
Пермь, 20 июля 2020, 16:27 — REGNUM В Пермском крае усилен масочный режим.
REGNUM 09:27
Происшествия
Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова
Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.
Интерфакс 07:58
Армия и оружие
Русская «сушка» Западу не по зубам: Су-35 разогнал конкурентов в небе
«Сушке» довелось «сразиться» с истребителями Eurofighter Typhoon («Тайфун», известному как FGR4 и EF2000) и шведским JAS-39 Gripen («Грифон»).
Свободная Пресса 07:14