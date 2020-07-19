Экономика
РБКАкции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста
Стоимость акций малайзийских компаний по производству резиновых и латексных перчаток выросла в этом году сильнее, чем Tesla, пишет Bloomberg. Например, бумаги компании Supermax Corp. подорожали более чем на 1000%, а Top Glove Corp. — на 389%, тогда как цена акций Tesla увеличилась на 259%.
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Капитализация малайзийских производителей латексных перчаток бьет рекорды
Финансовая газетавчера в 07:45
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Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Наука
Вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной
Медицинский журнал The Lancet опубликовал отчет о ходе испытаний антиковидной вакцины, которую придумали ученые Оксфорда.
Городовой 12:38
Транспорт
Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя
Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Происшествия
МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине
МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
RT на русском 13:33
Футбол
Решение по «Химкам» будет принято 22 июля
Решение по выступлению подмосковных "Химок" в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет объявлено 22 июля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:50
Общество
Мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку по собственному желанию
Поляков занимал должность мэра Анапы с 2017 года.
ТАСС 11:33
Футбол
Бывший вратарь сборной России предостерег от покупки недвижимости за границей
Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев предостерег от покупки недвижимости за границей.
Lenta.ru 13:16
Экономика
Арбитраж признал депутата Госдумы Шерина банкротом
Арбитражный суд ввел процедуру банкротства с реструктуризацией долгов в отношении депутата Госдумы от Рязанской области Александра Шерина.
КП - Рязань 13:54
Общество
Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст
Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что в Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России.
Piter.tv 18 июля в 07:05
Армия и оружие
Тестирование нового спутника завершилось в России
Сделано в России 18 июля в 02:30
Космос
Астрономы обнаружили в космосе загадочные круги из радиоволн ORC
Астрономы из Университета Западного Сиднея озадачены обнаруженными в космосе загадочными кругами из слабых радиоволн, так как прежде они ничего подобного не наблюдали.
Актуальные Новости 17 июля в 11:06
Киберспорт
NAVI сыграют шоу-матч с составом NAVI-2010
NAVI и 1xBet проведут шоу-матч по CS:GO между составами NAVI 2010 и NAVI 2020. Матч пройдет 1 августа, трансляцию проведет студия Maincast.
Cyber.sports.ru 08:10
Экономика
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.
РБК 13:34
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
RT на русском 10:51
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве, трагедия произошла в субботу, 18 июля.
Время Пресс 18 июля в 09:25
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко ждут ребенка.
Рамблер 11:43
Происшествия
ГИБДД проверяет видео с танцами на МКАД
Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как люди вышли из автомобилей на МКАД и начали танцевать, перекрыв несколько полос движения.
ТАСС 12:00
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Политика
Маргарита Симоньян написала обращение к властям Армении
Главный редактор RT, журналист Маргарита Симоньян решила написать обращение к властям Армении, в котором выразила отношение к разгоревшемуся армяно-азербайджанскому конфликту в нагорном Карабахе.
Южный Федеральный 08:21
Политика
«Фуд Сити» на фоне карабахского конфликта: убрали вывески на армянском
Вновь вспыхнувший приграничный конфликт между Азербайджаном и Арменией отразился и в столичной торговле.
Московский Комсомолец 13:45
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз проводит лето в Псковской области
Дарья Мороз вместе с дочерью Анной остановились в деревне Глушь в Гдовском районе и живут там уже четвертую неделю.
КП - Псков 07:25