Коронавирус
РБКАкции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста
Например, бумаги компании Supermax Corp. подорожали больше чем на 1000%, а акции Top Glove Corp. прибавили в цене 389%, тогда как цена акций Tesla выросла на 259%. Взрывной рост произошел на фоне пандемии коронавируса и резко увеличившегося спроса на средства индивидуальной защиты, пишет Bloomberg.
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