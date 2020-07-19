Например, бумаги компании Supermax Corp. подорожали больше чем на 1000%, а акции Top Glove Corp. прибавили в цене 389%, тогда как цена акций Tesla выросла на 259%. Взрывной рост произошел на фоне пандемии коронавируса и резко увеличившегося спроса на средства индивидуальной защиты, пишет Bloomberg.

Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста

Происшествия Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ. 67

Армия и оружие В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и передаче данных о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани. 8

Футбол Куртуа выиграл трофей Саморы по итогам сезона Примеры Голкипер Тибо Куртуа из мадридского «Реала» стал обладателем трофея Саморы по итогам минувшего сезона Ла Лиги.

Происшествия В Челябинской области за выходные пострадали три ребёнка Челябинск, 20 июля 2020, 08:45 — REGNUM В Челябинской области за 18 и 19 июля три ребёнка пострадали во время разных ЧП.

Здоровье Назван простой продукт, который помогает быстрее сжечь жир Ранее исследователи подтвердили безопасность продукта при регулярном употреблении, заявив, что без вреда для здоровья можно ежедневно съедать по одному яйцу.

Футбол Газизов раскритиковал фанатов «Зенита» за баннер с изображением Федуна Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал поступок болельщиков "Зенита", которые вывесили на стадионе баннер с изображением владельца красно-белых Леонида Федуна.

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 116

Общество Тест НГС: 12 очень простых слов, в которых все делают ошибки У вас будет задача попроще: не нужно ничего объяснять — просто кликайте на ответы, которые считаете правильными.