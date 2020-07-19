Стоимость акций малайзийских компаний по производству резиновых и латексных перчаток выросла в этом году сильнее, чем Tesla, пишет Bloomberg. Например, бумаги компании Supermax Corp. подорожали более чем на 1000%, а Top Glove Corp. — на 389%, тогда как цена акций Tesla увеличилась на 259%.

Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста

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