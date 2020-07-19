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РБКРБКАкции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста

Стоимость акций малайзийских компаний по производству резиновых и латексных перчаток выросла в этом году сильнее, чем Tesla, пишет Bloomberg. Например, бумаги компании Supermax Corp. подорожали более чем на 1000%, а Top Glove Corp. — на 389%, тогда как цена акций Tesla увеличилась на 259%.
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Рост на 1000%. Малазийский производитель резиновых перчаток озолотился на пандемии

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Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста

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Акции производителей перчаток обогнали Tesla по темпам роста

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Производители резиновых перчаток обошли Tesla по скорости роста цены акций

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Капитализация малайзийских производителей латексных перчаток бьет рекорды

Финансовая газетавчера в 07:45

Акции малазийского производителя латексных перчаток подорожали на 1000%

Ведомостивчера в 06:57
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Власти Хабаровска назвали число участников акций в поддержку Фургала

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Вдова убитого бизнесмена заявила, что заказчиком был Фургал

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Участник акции в поддержку Фургала получил пять суток ареста

Суд на Дальнем Востоке назначил пять суток ареста Антону Расину, одному из трех задержанных на митинге против преследования хабаровского гебернатора Сергея Фургала.
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Происшествия

Криминальный авторитет Циркач задержан в Польше

Криминальный авторитет, известный как Циркач, задержан в Польше, сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 12:15
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Армия и оружие

Три танка Азербайджана были уничтожены армянскими беспилотниками

ИА Красная Весна вчера в 04:39
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Армия и оружие

На Северном Кавказе в рамках проверки были развернуты атомные минометы

Как информирует пресс-служба Южного военного округа, артиллерию большой мощности развернула 58-й общевойсковая армия.
RuNews24.ru вчера в 14:58
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Общество

Шевчук поддержал протестующих против ареста Фургала в Хабаровске

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Политика

В Париж доставили «черные ящики» сбитого в Иране украинского самолета

В Париж доставили бортовые самописцы украинского Boeing 737, сбитого в Иране в январе этого года.
Российская газета вчера в 23:24
Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
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Общество

Умер автор песни «Уральская рябинушка» Евгений Родыгин

Народный артист России, композитор Евгений Родыгин скончался в Екатеринбурге в возрасте 95 лет.
РИА Новости 04:06
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Армия и оружие

Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией

Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией. Об этом сообщили журналисты из "Sputnik Армения".
Piter.tv 01:28
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Политика

National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России

Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия.
РБК вчера в 03:10
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Политика

Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском 18 июля в 15:26
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Общество

В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса за сутки

Всего в Республике Крым зафиксировано 983 случая COVID-19. Выздоровел 721 человек, 13 умерли.
Вести.Севастополь 03:01
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Происшествия

Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне

Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне.
РБК вчера в 19:58
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Армия и оружие

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ

Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
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Происшествия

На Арубе при крушении вертолета погибли двое нидерландских военных

Двое военнослужащих Нидерландов погибли при крушении вертолета недалеко от Арубы.
Известия 00:51
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости вчера в 05:36
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Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Венгрии.
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Экономика

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Сегодня птицеводы Краснодарского края экспортируют мяса птицы на 12,3 млн долларов в семь стран мира, в том числе Вьетнам, Гвинею и Китай, сообщает заместитель главы края Андрей Коробка.
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Общество

Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях на Урале

В ряде регионов России на этой неделе резко похолодает.
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Вести.Ru 04:25
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Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2

Район поиска пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 был расширен, сообщил РИА Новости представитель компании «ИрАэро».
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Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
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Общество

В Минздраве опровергли сообщения о применении вакцины вне исследований

Вакцина пока не вошла в гражданский оборот. В Минздраве опровергли сообщения о применении вакцины вне исследований.
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Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
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Здоровье

115 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки

На 20 июля в Ростовской области у 11 534 человек подтверждено инфицирование коронавирусом.
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Тотолян считает, что коронавирус не превратится в сезонное заболевание.
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Армия и оружие

Российский флот начал отслеживать вошедший в Черное море эсминец США

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.
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