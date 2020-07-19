Коронавирус
РБКАкции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста
Стоимость акций малайзийских компаний по производству резиновых и латексных перчаток выросла в этом году сильнее, чем Tesla, пишет Bloomberg. Например, бумаги компании Supermax Corp. подорожали более чем на 1000%, а Top Glove Corp. — на 389%, тогда как цена акций Tesla увеличилась на 259%.
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Рост на 1000%. Малазийский производитель резиновых перчаток озолотился на пандемии
Секрет фирмывчера в 12:11
Капитализация малайзийских производителей латексных перчаток бьет рекорды
Финансовая газетавчера в 07:45
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:05, Ашберн
Общество
Власти Хабаровска назвали число участников акций в поддержку Фургала
ToDay News Ufa вчера в 23:05
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Общество
Вдова убитого бизнесмена заявила, что заказчиком был Фургал
Жена бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори Лариса Зоря заявила, что считает виновным в смерти ее мужа губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
ФедералПресс 03:32
Происшествия
Участник акции в поддержку Фургала получил пять суток ареста
Суд на Дальнем Востоке назначил пять суток ареста Антону Расину, одному из трех задержанных на митинге против преследования хабаровского гебернатора Сергея Фургала.
Росбалт 01:58
Происшествия
Криминальный авторитет Циркач задержан в Польше
Криминальный авторитет, известный как Циркач, задержан в Польше, сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 12:15
Армия и оружие
Три танка Азербайджана были уничтожены армянскими беспилотниками
ИА Красная Весна вчера в 04:39
Армия и оружие
На Северном Кавказе в рамках проверки были развернуты атомные минометы
Как информирует пресс-служба Южного военного округа, артиллерию большой мощности развернула 58-й общевойсковая армия.
RuNews24.ru вчера в 14:58
Политика
В Париж доставили «черные ящики» сбитого в Иране украинского самолета
В Париж доставили бортовые самописцы украинского Boeing 737, сбитого в Иране в январе этого года.
Российская газета вчера в 23:24
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Общество
Умер автор песни «Уральская рябинушка» Евгений Родыгин
Народный артист России, композитор Евгений Родыгин скончался в Екатеринбурге в возрасте 95 лет.
РИА Новости 04:06
Армия и оружие
Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией
Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией. Об этом сообщили журналисты из "Sputnik Армения".
Piter.tv 01:28
Политика
National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России
Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия.
РБК вчера в 03:10
Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском 18 июля в 15:26
Общество
В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса за сутки
Всего в Республике Крым зафиксировано 983 случая COVID-19. Выздоровел 721 человек, 13 умерли.
Вести.Севастополь 03:01
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне.
РБК вчера в 19:58
Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
Происшествия
На Арубе при крушении вертолета погибли двое нидерландских военных
Двое военнослужащих Нидерландов погибли при крушении вертолета недалеко от Арубы.
Известия 00:51
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости вчера в 05:36
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Венгрии.
ТАСС Спорт вчера в 10:53
Экономика
В восемь раз Кубань увеличила экспорт мяса птицы за последние пять лет
Сегодня птицеводы Краснодарского края экспортируют мяса птицы на 12,3 млн долларов в семь стран мира, в том числе Вьетнам, Гвинею и Китай, сообщает заместитель главы края Андрей Коробка.
Южная служба новостей 04:33
Общество
Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях на Урале
В ряде регионов России на этой неделе резко похолодает.
Российская газета вчера в 21:48
Происшествия
Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2
Район поиска пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 был расширен, сообщил РИА Новости представитель компании «ИрАэро».
RT на русском 03:28
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Общество
В Минздраве опровергли сообщения о применении вакцины вне исследований
Вакцина пока не вошла в гражданский оборот. В Минздраве опровергли сообщения о применении вакцины вне исследований.
Piter.tv 04:13
Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
Здоровье
115 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки
На 20 июля в Ростовской области у 11 534 человек подтверждено инфицирование коронавирусом.
Kursk.com 04:48
Здоровье
Коронавирус может стать опаснее из-за вспышки гриппа
Тотолян считает, что коронавирус не превратится в сезонное заболевание.
Evo-rus.com 03:23
Армия и оружие
Российский флот начал отслеживать вошедший в Черное море эсминец США
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.
Rambler News Service 02:29