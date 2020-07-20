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РБК
РБК

Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста

Стоимость акций малайзийских компаний по производству резиновых и латексных перчаток выросла в этом году сильнее, чем Tesla, пишет Bloomberg. Например, бумаги компании Supermax Corp. подорожали более чем на 1000%, а Top Glove Corp. — на 389%, тогда как цена акций Tesla увеличилась на 259%.В источнике
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Lenta.ru

Компании из Малайзии обошли Tesla

Lenta.ru01:46
РБК

Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста

РБК20:12
Ведомости

Акции малазийского производителя латексных перчаток подорожали на 1000%

Ведомостивчера в 06:57
Секрет фирмы

Рост на 1000%. Малазийский производитель резиновых перчаток озолотился на пандемии

Секрет фирмывчера в 12:11
Forbes

Производители резиновых перчаток обошли Tesla по скорости роста цены акций

Forbesвчера в 10:55
Финансовая газета

Капитализация малайзийских производителей латексных перчаток бьет рекорды

Финансовая газетавчера в 07:45
Компания

Акции производителей перчаток обогнали Tesla по темпам роста

Компаниявчера в 12:28
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Как проходил и что показал сравнительный тест двух интересных новинок сегмента кроссоверов — чешского Skoda Karoq и китайского Geely Coolray, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
За рулем23:10
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Украина «обнаружила» в глубинах Черного моря тайное оружие России

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Газета.Ru05:18
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Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости03:56
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Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян

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ТАСС06:09
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