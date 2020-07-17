Экономика
РБКАкции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста
Стоимость акций малайзийских компаний по производству резиновых и латексных перчаток выросла в этом году сильнее, чем Tesla, пишет Bloomberg. Например, бумаги компании Supermax Corp. подорожали более чем на 1000%, а Top Glove Corp. — на 389%, тогда как цена акций Tesla увеличилась на 259%.
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Капитализация малайзийских производителей латексных перчаток бьет рекорды
Финансовая газетавчера в 07:45
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Политика
Путин не применял вакцину от коронавируса, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавируса, так как она еще не сертифицирована, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
Культура
Собчак выпустила фильм о монастыре отца Сергия
Слово и Дело 06:02
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В Волгоградской области фиксируют рост завозных случаев коронавируса
На совещании оперативного штаба 20 июля отметили, что в регионе снова начали фиксировать рост завозных случаев, сообщает пресс-служба администрации области.
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Шоу-бизнес
Пелагея наняла охрану из-за угроз на фоне развода с Телегиным
Российская певица Пелагея наняла охрану из-за угроз, начавших поступать ей на фоне развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Lenta.ru 06:16
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
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Истязавший двухлетнего ребенка из-за «неприязни» россиянин задержан
В Дмитрове задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в систематическом избиении двухлетнего пасынка.
Lenta.ru вчера в 13:05
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Умер режиссер «Волшебника Изумрудного города» и «Приключений Незнайки»
"На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича", - сказано в сообщении.
РЕН ТВ 06:04
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«Яндекс» выпустит в прокат фильм «Фея» с Константином Хабенским
Киноленту "Фея" планируют выпустить на большие экраны с 1 августа. При этом доходы от сборов передадут кинотеатрам.
Piter.tv 03:02
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Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
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МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям Арктики
Московский Комсомолец Екатеринбург 17 июля в 08:32
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Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»
Автор авторитетного петербургского журнала «Интересант» Николай Печерников призвал россиян готовиться к «черному августу» в этом году, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:00
Общество
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Российская газета 05:22
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Происшествия
Адвокат рассказал о состоянии Ефремова под домашним арестом
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии находящегося под домашним арестом артиста.
Газета.Ru вчера в 21:52
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Rambler News Service вчера в 01:25
Здоровье
В Минздраве ожидают второй волны коронавируса в России осенью
Вторая волна коронавирусной инфекции может атаковать Россию осенью, но эта волна будет слабее предыдущей.
Газета.Ru 01:42
Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
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Коронавирус за сутки победили 77 жителей Воронежской области
Сегодня диагноз «коронавирус» поставили 103 жителям Воронежской области. Смертей от СOVID-19 за сутки не зафиксировали.
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Пестициды ускоряют распространение смертельных водных патогенов
Исследование, опубликованное в журнале Lancet Planetary Health, показало, что агрохимикаты могут увеличивать передачу шистосомного червя множеством способов: непосредственно влияя на выживание самого водного паразита, уничтожая водных хищников, которые питаются улитками, несущими паразита и изменяя состав водорослей в воде, которые являются основным источником пищи для улиток.
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Общество
В РФПИ назвали способ остановить вторую волну пандемии в России
Запланированное на август массовое производство вакцины от COVID-19 в России может остановить вторую волну пандемии коронавирусной инфекции.
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На Байконуре возникли проблемы при установке ракеты «Союз-2.1а»
На Байконуре возникли проблемы при установке ракеты «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-15», пуск которой намечен на 23 июля.
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Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
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Вторая группа добровольцев успешно перенесла вакцину от коронавируса
Как рассказала руководитель центра клинического изучения лекарственных средств университета Елена Смолярчук, все добровольцы хорошо перенесли вакцину от COVID-19.
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Помощник президента РТ возглавил АО «Газпром межрегионгаз Казань»
Помощник президента Татарстана Ринат Сабиров стал новым гендиректором АО «Газпром межрегионгаз Казань».
Вечерняя Казань 06:00
Фигурное катание
Загитова опубликовала фото после сдачи ЕГЭ по биологии
Сегодня спортсменка опубликовала в Интстаграм фото, сделанное после сдачи экзамена.
АиФ Удмуртия 06:03