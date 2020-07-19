Коронавирус

РБКРБКАкции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста

Например, бумаги компании Supermax Corp. подорожали больше чем на 1000%, а акции Top Glove Corp. прибавили в цене 389%, тогда как цена акций Tesla выросла на 259%. Взрывной рост произошел на фоне пандемии коронавируса и резко увеличившегося спроса на средства индивидуальной защиты, пишет Bloomberg.
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Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста

РБКвчера в 20:12

Акции малайзийского производителя перчаток из латекса выросли более чем на 1000%

Vademecumвчера в 14:51

Рост на 1000%. Малазийский производитель резиновых перчаток озолотился на пандемии

Секрет фирмывчера в 12:11

Акции производителей перчаток обогнали Tesla по темпам роста

Компаниявчера в 12:28

Производители резиновых перчаток обошли Tesla по скорости роста цены акций

Forbesвчера в 10:55

Капитализация малайзийских производителей латексных перчаток бьет рекорды

Финансовая газетавчера в 07:45

Акции малазийского производителя латексных перчаток подорожали на 1000%

Ведомостивчера в 06:57
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Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Вести.Ru вчера в 23:50
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Общество

В России завершена фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса

«Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 с участием добровольцев на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 00:36
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Футбол

Парфенов подал в отставку после вылета «Урала» из Кубка России

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов заявил, что покидает команду, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:27
Происшествия

Адвокат сообщил об угрозах в адрес погибшего психиатра Амбарцумян

РБК 18 июля в 18:43
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Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
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Здоровье

Роспотребнадзор проведет исследование о коронавирусе у больных ВИЧ

«Роспотребнадзор начал всероссийское исследование по изучению влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции, а также распространенности коронавирусной инфекции COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных пациентов и россиян с негативным ВИЧ-статусом»,— говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ вчера в 21:09
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Происшествия

В ДТП погиб депутат парламента Бурятии Александр Лоншаков

В результате ДТП погиб депутат Народного Хурала Бурятии Александр Лоншаков. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:55
22
Общество

Россияне могут получить еще три детских пособия в августе

В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
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Политика

Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентных пунктов

Согласно опросу Fox News, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 8 процентных пунктов.
Коммерсантъ вчера в 14:04
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Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
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Шоу-бизнес

Игорь Николаев вызвал негодование полетом в отпуск на частном самолете

Певец Игорь Николаев вместе с молодой супругой и 4-летней дочерью отправился на частном самолете отдыхать.
Народные новости 18 июля в 13:16
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Интернет

В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов

Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
Вести.Ru вчера в 23:51
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Происшествия

На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта

РИА Новости вчера в 21:33
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Футбол

Крицюк досрочно прекратил сотрудничество с ФК «Краснодар»

Кубань 24 00:22
Общество

На рынке «Фуд Сити» возобновили торговлю армянскими товарами

Газета.Ru вчера в 06:31
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Футбол

Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче

Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru 17 июля в 16:18
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Наука

Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые

RuNews24.ru 18 июля в 08:25
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Спорт

40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры

С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.
Парламентская газета 18 июля в 18:17
Политика

В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»

Piter.tv 18 июля в 09:20
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Шоу-бизнес

«Ленфильм» поздравил Василия Ливанова с 85-летием

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:38
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Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала продолжаются в Хабаровске уже неделю.
Говорит Москва 18 июля в 03:24
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 18 июля в 12:01
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Экономика

Зерно из госфонда смогут продавать по цене ниже закупочной

Государство в отдельных случаях сможет продавать зерно из госфонда по цене ниже закупочной.
Коммерсантъ 18 июля в 05:59
3
Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ «Аль-Амаль» стартовала к Марсу с космодрома на острове Танэгасима, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 18:59
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Армия и оружие

«Сможет нанести удар по Пекину и Шанхаю»: в прессе рассказали о возможной войне Китая с Тайванем

С каждым днём увеличивается вероятность возникновения конфликта или ограниченной войны между Тайванем и Китаем, политические аналитики полагают, что Тайвань сможет нанести удар по Пекину и Шанхаю с помощью смертоносных ракет «Юнь Фэн» и выведет из строя промышленные объекты захватчика.
Военное обозрение вчера в 23:31
Здоровье

В Сколтехе рассказали, откуда коронавирус пришел в Россию

Первое исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России показало, что вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сколтеха, который провел анализ совместно с другими научными организациями.
РИА Новости вчера в 23:47
Общество

Российские пенсионеры освобождены от налога на имущество

В ПФР рассказали, какие объекты недвижимости не облагаются налогом и при каких условиях, если вы уже пенсионер, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 23:12
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Авто

Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей

Напомним, аналогичная проблема стала причиной отзыва в начале лета более 47 тысяч Hyundai Elantra, произведенных в 2005-2011 годах.
Новые автомобили вчера в 04:17
57
Общество

«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП

МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сторону ослабления.
РБК вчера в 23:53
57
Политика

Лидеры ЕС не согласовали меры по восстановлению экономики

Лидеры Евросоюза собрались в Брюсселе впервые на первый очный саммит за несколько месяцев для согласования пакета мер по восстановлению экономики после пандемии.
Российская газета 18 июля в 13:15
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