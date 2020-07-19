Коронавирус
РБКАкции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста
Например, бумаги компании Supermax Corp. подорожали больше чем на 1000%, а акции Top Glove Corp. прибавили в цене 389%, тогда как цена акций Tesla выросла на 259%. Взрывной рост произошел на фоне пандемии коронавируса и резко увеличившегося спроса на средства индивидуальной защиты, пишет Bloomberg.
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Официальный аккаунт разработчика Mortal Shell (студия Cold Symmetry) поделился инфографикой, в которой рассказал о том, что за время проведения открытого бета-тестирования игра собрала более 350 тысяч игроков и набрала более 5 миллионов просмотров на Twitch и YouTube.
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Как уточняет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России, самолет Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании «Феникс» перестал выходить на связь в 20.21 мск.
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Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
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