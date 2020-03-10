Экономика

Новый Калининград.RuНовый Калининград.RuПри открытии МосБиржи рухнули рубль и российский рынок акций

Виталия Невар / Новый Калининград При открытии торгов на Московской бирже российский рынок акций и курс рубля рухнули.
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