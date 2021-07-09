Ранее эксперт Центра изучения современного Афганистана и Российского совета по международным делам Никита Мендкович в беседе с «Лентой.ру» назвал условия, при которых Россия может пересмотреть статус запрещенного в стране движения «Талибан» как террористической организации.
Штраф в размере до 30 тыс. рублей может быть наложен с 1 августа на туристов в Краснодарском крае, которые нарушат действующие правила заселения и не пройдут вакцинацию от коронавируса в течение трех дней после приезда на отдых.
Президент России Владимир Путин по телефону принял доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации вокруг природных пожаров в регионе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Следите за развитием событий в трансляции: "Жара над Россией — все новости" Согласно прогнозу донских синоптиков, до конца суток 9 июля в ряде территорий Ростовской области пройдут сильные дожди и ливни, которые будут сопровождаться градом и шквалистым ветром.