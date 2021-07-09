Власти Краснодарского края напомнили непривитым туристам о штрафе до 30 тыс. рублей

Штраф в размере до 30 тыс. рублей может быть наложен с 1 августа на туристов в Краснодарском крае, которые нарушат действующие правила заселения и не пройдут вакцинацию от коронавируса в течение трех дней после приезда на отдых.