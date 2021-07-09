Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 1,8%. Повышение на биржах не остановили даже более слабые, чем ожидалось, данные по ежемесячному ВВП и промышленному производству Великобритании.
На следующей неделе в США стартует сезон квартальных отчетностей, а в России закроются дивидендные реестры по "Газпрому", "Системе", ФСК ЕЭС, "Россетям", "Транснефти" и "Сургутнефтегазу", которые могут добавить волатильности рынку.
Эксперт и журналист официального сайта Формулы 1 Лоуренс Барретто вслед за своим старшим коллегой Джо Сейвудом, сообщил, что российский гонщик Даниил Квят может заменить Джорджа Рассела в Williams в 2022 году.
Итоги межсезонья "Ротор" закончил третьи по счету сборы этого межсезонья, которые проводил на стадионе "Родина" в подмосковном городе Химки, и вернулся в Волгоград, где приступил к подготовке стартового матча ФНЛ с ивановским "Текстильщиком".