«Ротор» сыграет первый матч ФНЛ с «Текстильщиком» на «Волгоград Арене»

Итоги межсезонья "Ротор" закончил третьи по счету сборы этого межсезонья, которые проводил на стадионе "Родина" в подмосковном городе Химки, и вернулся в Волгоград, где приступил к подготовке стартового матча ФНЛ с ивановским "Текстильщиком".