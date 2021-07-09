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Акции металлургов на Мосбирже растут более чем на 3%

В пиковых значениях стоимость акций "Северстали" росла на 4,05%, до 1 624,2 руб. за бумагу, НЛМК - на 3,7%, до 234,48 руб., ММК - на 3,42%, до 60,395 руб.
ТАСС
Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 1,8%. Повышение на биржах не остановили даже более слабые, чем ожидалось, данные по ежемесячному ВВП и промышленному производству Великобритании.
Finam.Ru
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили рост и прибавляли порядка 2%, закрепляясь выше поддержек 74,50 долл и 72,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Finam.Ru
На следующей неделе в США стартует сезон квартальных отчетностей, а в России закроются дивидендные реестры по "Газпрому", "Системе", ФСК ЕЭС, "Россетям", "Транснефти" и "Сургутнефтегазу", которые могут добавить волатильности рынку.
Finam.Ru

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Акции НЛМК, Северстали и ММК - ставка на надежность и дивдоходность - «Финам»

Финмаркет11:49

Акции НЛМК, «Северстали» и ММК показывают сильный восстановительный рост

Finam.Ru10:27

Акции металлургов на Мосбирже растут более чем на 3%

ТАСС06:58
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Официальный сайт Ф1: Даниил Квят претендует на место в Williams

Эксперт и журналист официального сайта Формулы 1 Лоуренс Барретто вслед за своим старшим коллегой Джо Сейвудом, сообщил, что российский гонщик Даниил Квят может заменить Джорджа Рассела в Williams в 2022 году.
Autosport.com.ru10:15
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«Ротор» сыграет первый матч ФНЛ с «Текстильщиком» на «Волгоград Арене»

Итоги межсезонья "Ротор" закончил третьи по счету сборы этого межсезонья, которые проводил на стадионе "Родина" в подмосковном городе Химки, и вернулся в Волгоград, где приступил к подготовке стартового матча ФНЛ с ивановским "Текстильщиком".
Волгоградская правдавчера в 16:09