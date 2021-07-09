Открытие рынка земли и "зерновое проклятие" приведут к дальнейшему сокращению населения на Украине, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил политолог, директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Туристы, которые приедут в августе в Краснодарский край без сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о получении первого компонента вакцины и не сделают прививку на месте в течение первых трех дней, могут быть привлечены к ответственности по ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
Ранее представитель Госдепартамента подтвердил ТАСС, что власти Гаити запросили у американского правительства помощь в сфере безопасности, а также с расследованием обстоятельств убийства президента Жовенеля Моиза.
Президент США Джо Байден в прошедшем разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что хотел бы продолжать общение по вопросам кибербезопасности, сообщил высокопоставленный представитель администрации США.