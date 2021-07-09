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Акции металлургов на Мосбирже растут более чем на 3%

Стоимость акций металлургическиз компаний "Северсталь", НЛМК и ММК в ходе торгов на Московской бирже выросла более чем на 3%, свидетельствуют данные торговой площадки на 13:38 мск.В источнике

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Сюжет дня: акции металлургов отскочили

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Финмаркетвчера в 12:35

Акции металлургов на Мосбирже растут более чем на 3%

ТАССвчера в 06:58

На российских площадках в пятницу преобладали смешанные настроения

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Политолог Карасев рассказал о «зерновом проклятии» Украины

Открытие рынка земли и "зерновое проклятие" приведут к дальнейшему сокращению населения на Украине, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил политолог, директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.
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Туристы, которые приедут в августе в Краснодарский край без сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о получении первого компонента вакцины и не сделают прививку на месте в течение первых трех дней, могут быть привлечены к ответственности по ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
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РИА Новостивчера в 15:42