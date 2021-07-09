Власти Краснодарского края сообщили о штрафе для непривитых туристов

Туристы, которые приедут в августе в Краснодарский край без сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о получении первого компонента вакцины и не сделают прививку на месте в течение первых трех дней, могут быть привлечены к ответственности по ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).