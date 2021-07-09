Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Акции металлургов на Мосбирже растут более чем на 3%

Стоимость акций металлургическиз компаний "Северсталь", НЛМК и ММК в ходе торгов на Московской бирже выросла более чем на 3%, свидетельствуют данные торговой площадки на 13:38 мск.В источнике

Подробнее о событии

Сюжет дня: акции металлургов отскочили

Expert.ruвчера в 14:45

Стоимость акций металлургических компаний выросла на Мосбирже

ФАНвчера в 13:40

Акции металлургов на Мосбирже растут более чем на 3%

ТАССвчера в 06:58

Индекс РТС закрылся в пятницу ростом благодаря улучшению ситуации на мировых рынках, индекс МосБиржи чуть снизился

Финмаркетвчера в 12:35

На российских площадках в пятницу преобладали смешанные настроения

Finam.Ruвчера в 14:00
Интересное

Баранец обвинил НАТО в постановке российской угрозы с «налётом» ВКС РФ на базу в Литве

Несколько дней назад западные СМИ обвинили российские Су-24 в том, что они сорвали совместное выступление литовского президента Гитанаса Науседы и испанского премьер-министра Педро Санчеса, которое должно было пройти на авиабазе НАТО в Прибалтике.
Солёнка.рф01:19

ВВС США испытают возможности навигации на базе колебаний магнитного поля Земли

К испытательному полету готовится реактивный самолет ВВС США, навигация которого будет осуществляться с использованием слабых колебаний магнитного поля Земли, сообщает 9 июля научный журнал New Scientist.
ИА Красная Веснавчера в 07:11

Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся впервые стала мамой

Как пишет женский журнал WMJ, известный во всем мире российский теннисист Евгений Кафельников в минувший четверг, 8 июля, в своем Twitter-аккаунте поделился новостью о пополнении в его семье.
Солёнка.рф01:43

Диана Арбенина оценила набережную Кемерова и вежливость горожан

О чём в своём «Инстаграме» напомнил Илья Середюк — выступление известной российской рок-группы назначено на 21:10.А пока, Диана Арбенина исследует Кемерово и рассказывает о достопримечательностях города у себя в социальной сети.
ВашГород.ру01:29