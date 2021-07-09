Несколько дней назад западные СМИ обвинили российские Су-24 в том, что они сорвали совместное выступление литовского президента Гитанаса Науседы и испанского премьер-министра Педро Санчеса, которое должно было пройти на авиабазе НАТО в Прибалтике.
К испытательному полету готовится реактивный самолет ВВС США, навигация которого будет осуществляться с использованием слабых колебаний магнитного поля Земли, сообщает 9 июля научный журнал New Scientist.
О чём в своём «Инстаграме» напомнил Илья Середюк — выступление известной российской рок-группы назначено на 21:10.А пока, Диана Арбенина исследует Кемерово и рассказывает о достопримечательностях города у себя в социальной сети.