Баранец обвинил НАТО в постановке российской угрозы с «налётом» ВКС РФ на базу в Литве

Несколько дней назад западные СМИ обвинили российские Су-24 в том, что они сорвали совместное выступление литовского президента Гитанаса Науседы и испанского премьер-министра Педро Санчеса, которое должно было пройти на авиабазе НАТО в Прибалтике.