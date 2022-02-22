Ранее во вторник представительство Франции в Совете ЕС сообщило, что завершилась первая встреча Coreper, в ходе которой послы ЕС выразили решимость "принять точечные санкции в отношении тех, кто причастен" к действиям России в отношении Украины.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение ФРГ о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2», отметив, что вследствие этого решения стоимость тысячи кубометров газа для европейцев может подняться до 2000 евро.
20 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума, а объявляемые на Западе даты о «вторжении» России на Украину на таком фоне грозят плохими последствиями.