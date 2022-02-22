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Акции не попавших в санкционные списки Великобритании Сбербанка и ВТБ дорожают

Акции крупнейших российских банков – Сбербанка и ВТБ, избежавших попадания в санкционные списки Великобритании, дорожают на Московской бирже, следует из данных торгов.
ПРАЙМ
По данным торгов Московской фондовой биржи, в понедельник, 21 февраля, в ходе торговой сессии акции Сбербанка упали на 5,6 процента, до 236,10 рубля.
Solenka.info
Акции ВТБ в начале торгов снизились на 3,7 процента, до 0,037800 рубля.
Solenka.info
В 11:44 котировки торговались на уровне 0,038360 рубля.
Solenka.info

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Акции не попавших в санкционные списки Великобритании Сбербанка и ВТБ дорожают
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