Акции нефтегазовых компаний растут после блокировки топливопровода в США
По прогнозам аналитиков, восточное побережье США может столкнуться с дефицитом топлива после блокировки крупнейшего топливопровода Colonial Pipeline, которая произошла вследствие хакерской атаки. На этом фоне растут ценные бумаги американских нефтегазовых компаний.В источнике
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