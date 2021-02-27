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РИА Новости

Акции памяти Немцова завершились в Москве и Петербурге

Акции памяти убитого политика Бориса Немцова завершились в центре Москвы и в Петербурге, передают корреспонденты РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
"Посол Салливан присоединился к коллегам в связи с 6-й годовщиной жестокого убийства Бориса Немцова - российского политика, посвятившего себя борьбе за лучшее будущее для своей страны и своих сограждан", - написала в твиттере
 пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.
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