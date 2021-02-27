«Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 2:0 в матче 20-го тура РПЛ

В случае победы над "Локомотивом" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА мог приблизиться к "Зениту" на расстояние двух очков.