Экономика

КомпанияКомпанияАкции производителей перчаток обогнали Tesla по темпам роста

Акции трех крупнейших малайзийских компаний, которые занимаются производством резиновых и латексных перчаток, во время пандемии резко подорожали. Рост составил около 1000%, в то время как ценные бумаги Tesla выросли в цене на 259%.
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Акции компаний по производству перчаток по темпам роста обогнали Tesla

Rambler News Service02:54

Компании из Малайзии обошли Tesla

Lenta.ru01:46

Акции малазийского производителя латексных перчаток подорожали на 1000%

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Финансовая газетавчера в 07:45

Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста

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