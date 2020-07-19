Экономика
КомпанияАкции производителей перчаток обогнали Tesla по темпам роста
Акции трех крупнейших малайзийских компаний, которые занимаются производством резиновых и латексных перчаток, во время пандемии резко подорожали. Рост составил около 1000%, в то время как ценные бумаги Tesla выросли в цене на 259%.
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Капитализация малайзийских производителей латексных перчаток бьет рекорды
Финансовая газетавчера в 07:45
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Политика
США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи
Госдепартамент ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его супруги Медни и дочерей Айшат и Хадижат.
Ведомости 12:23
Музыка
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Шоу-бизнес
Пелагея получала угрозы перед судом с Телегиным
По словам близкой подруги певицы Пелагеи, перед судом по делу о бракоразводном процессе с хоккеистом Иваном Телегиным артистка начала получать анонимные угрозы, а сам спортсмен якобы был болен коронавирусной инфекцией, когда требовал встречи во время самоизоляции.
Газета.Ru 13:16
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Происшествия
МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине
МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
RT на русском 13:33
Происшествия
В Польше арестовали российского криминального авторитета Циркача
Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке Циркач арестован в Польше, решение об его экстрадиции примет суд, сообщила РИА Новости официальный представитель окружной прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк.
РИА Новости 11:37
Общество
Экспертиза подтвердила подлинность останков семьи Романовых
Историко-архивная экспертиза по делу об убийстве царской семьи Романовых подтвердила подлинность «екатеринбургских останков».
Телеканал 360° 14:19
Футбол
Медведев: Без ошибок арбитров «Спартак» был бы в зоне вылета
Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков.
Нева Спорт 12:55
Общество
Госдума может ввести штраф в 0,5 млн рублей для коллекторов за угрозы
Москва, 20 июля 2020, 21:31 — REGNUM Законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM 14:31
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США
Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США, 19 июля провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.
Инфорос 06:19
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Здоровье
Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь
Врач-диетолог Арина Смолова дала некоторые рекомендации по употреблению алкоголя.
Что происходит 10:39
Шоу-бизнес
Блогер Диденко встретила новую любовь через 4 месяца после гибели мужа
Считанные часы назад Екатерина, отвечая на очередную порцию вопросов от подписчиков, прозрачно намекнула на новый роман.
Территория новостей 03:48
Общество
Евгения Уваркина: «Я две недели не видела семью»
В минувшие выходные депутат областного Совета Елены Латышевой выложила в Instagram появились фотографию сестры-близнеца Евгении Уваркиной: глава Липецка находилась вместе с ней в сочинском ресторане.
Gorod48 04:01
Политика
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде.
Газета.Ru вчера в 16:38
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Политик Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится на его сайте.
Ведомости 08:08
Культура
Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA
Российская газета 18 июля в 10:58
Происшествия
В Москве трансгендерную активистку арестовали на 14 суток из‑за акции против законопроекта Мизулиной
Тверской суд Москвы арестовал на 14 суток трансгендерную активистку «Гражданского общества» Полину Симоненко из-за акции против поправок в Семейный кодекс, которые запретят трансгендерным персонам вступать в брак и усыновлять детей.
Медиазона 14:21
Экономика
Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»
В августе Россию ждут не лучшие времена, уверен он.
Evo-rus.com 07:57
Транспорт
Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя
Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК 08:34
Кино
Названы стартовые сборы сиквела «Поезда в Пусан»
Piter.tv 04:31
Общество
Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38