Экономика

КомпанияКомпанияАкции производителей перчаток обогнали Tesla по темпам роста

Акции трех крупнейших малайзийских компаний, которые занимаются производством резиновых и латексных перчаток, во время пандемии резко подорожали. Рост составил около 1000%, в то время как ценные бумаги Tesla выросли в цене на 259%.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Акции компаний по производству перчаток по темпам роста обогнали Tesla

Rambler News Service02:54

Компании из Малайзии обошли Tesla

Lenta.ru01:46

Капитализация малайзийских производителей латексных перчаток бьет рекорды

Финансовая газетавчера в 07:45

Акции производителей перчаток обогнали Tesla по темпам роста

Компаниявчера в 12:28

Производители резиновых перчаток обошли Tesla по скорости роста цены акций

Forbesвчера в 10:55

Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста

РБКвчера в 20:12

Акции малазийского производителя латексных перчаток подорожали на 1000%

Ведомостивчера в 06:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Происшествия

Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон

РИА Новости 13:15
Происшествия

Суд отправил под арест перекрывших Невский петербуржцев с баннером

Мойка78 14:14
Политика

США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Госдепартамент ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его супруги Медни и дочерей Айшат и Хадижат.
Ведомости 12:23
1,5K
Музыка

Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
10
Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
2,9K
Шоу-бизнес

Пелагея получала угрозы перед судом с Телегиным

По словам близкой подруги певицы Пелагеи, перед судом по делу о бракоразводном процессе с хоккеистом Иваном Телегиным артистка начала получать анонимные угрозы, а сам спортсмен якобы был болен коронавирусной инфекцией, когда требовал встречи во время самоизоляции.
Газета.Ru 13:16
47
Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
1,7K
Происшествия

МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине

МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
RT на русском 13:33
31
Происшествия

В Польше арестовали российского криминального авторитета Циркача

Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке Циркач арестован в Польше, решение об его экстрадиции примет суд, сообщила РИА Новости официальный представитель окружной прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк.
РИА Новости 11:37
22
Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

Газета.Ru 07:44
652
Общество

Экспертиза подтвердила подлинность останков семьи Романовых

Историко-архивная экспертиза по делу об убийстве царской семьи Романовых подтвердила подлинность «екатеринбургских останков».
Телеканал 360° 14:19
Футбол

Медведев: Без ошибок арбитров «Спартак» был бы в зоне вылета

Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков.
Нева Спорт 12:55
4
Общество

Суд оштрафовал схимонаха Сергия за возбуждение ненависти

BFM.ru 12:20
76
Общество

Госдума может ввести штраф в 0,5 млн рублей для коллекторов за угрозы

Москва, 20 июля 2020, 21:31 — REGNUM Законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM 14:31
Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
638
Политика

Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США

Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США, 19 июля провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.
Инфорос 06:19
21
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
249
Здоровье

Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь

Врач-диетолог Арина Смолова дала некоторые рекомендации по употреблению алкоголя.
Что происходит 10:39
9
Шоу-бизнес

Блогер Диденко встретила новую любовь через 4 месяца после гибели мужа

Считанные часы назад Екатерина, отвечая на очередную порцию вопросов от подписчиков, прозрачно намекнула на новый роман.
Территория новостей 03:48
44
Общество

Евгения Уваркина: «Я две недели не видела семью»

В минувшие выходные депутат областного Совета Елены Латышевой выложила в Instagram появились фотографию сестры-близнеца Евгении Уваркиной: глава Липецка находилась вместе с ней в сочинском ресторане.
Gorod48 04:01
8
Политика

Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину

Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде.
Газета.Ru вчера в 16:38
231
Происшествия

В Лыткарино нашли тело младенца в Москве-реке

ТАСС 14:17
Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Политик Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится на его сайте.
Ведомости 08:08
2,3K
Культура

Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA

Российская газета 18 июля в 10:58
20
Происшествия

В Москве трансгендерную активистку арестовали на 14 суток из‑за акции против законопроекта Мизулиной

Тверской суд Москвы арестовал на 14 суток трансгендерную активистку «Гражданского общества» Полину Симоненко из-за акции против поправок в Семейный кодекс, которые запретят трансгендерным персонам вступать в брак и усыновлять детей.
Медиазона 14:21
1
Экономика

Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»

В августе Россию ждут не лучшие времена, уверен он.
Evo-rus.com 07:57
109
Транспорт

Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя

Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
17
Политика

Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей

20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК 08:34
298
Кино

Названы стартовые сборы сиквела «Поезда в Пусан»

Piter.tv 04:31
Общество

Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе

Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
104
Как работают Яндекс.Новости?
Главное