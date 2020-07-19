Экономика

КомпанияКомпанияАкции производителей перчаток обогнали Tesla по темпам роста

Акции трех крупнейших малайзийских компаний, которые занимаются производством резиновых и латексных перчаток, во время пандемии резко подорожали. Рост составил около 1000%, в то время как ценные бумаги Tesla выросли в цене на 259%.
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Производители резиновых перчаток обошли Tesla по скорости роста цены акций

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Компании из Малайзии обошли Tesla

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Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста

РБКвчера в 20:12

Акции производителей перчаток обогнали Tesla по темпам роста

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Акции компаний по производству перчаток по темпам роста обогнали Tesla

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Капитализация малайзийских производителей латексных перчаток бьет рекорды

Финансовая газетавчера в 07:45

Акции малазийского производителя латексных перчаток подорожали на 1000%

Ведомостивчера в 06:57
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В Чите 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой

По информации МЧС, авария произошла с микроавтобусом, следовавшим по маршруту №77. Пострадали 11 человек, среди которых двое детей.
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Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
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Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика

Путин подписал закон о повышении выплат семьям погибших военных

Закон о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных подписал президент РФ Владимир Путин.
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

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Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

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Общество

Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки

Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
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Госдума назначит главой комитета по спорту депутата от ЛДПР

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) заявил, что комитет Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи возглавит депутат от ЛДПР Борис Пайкин, передает ИА REGNUM.
Общественная служба новостей 10:27
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На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки

Вновь двери откроют музеи и библиотеки: посетить их можно будет в частном порядке, а не в составе группы.
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
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Путин посетит главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин приедет на главный военно-морской парад, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
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США осудили строительство военных кораблей в Крыму

РИА Новости Крым 09:43
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Общество

Оценены шансы заразиться коронавирусом на пляже

Вирусолог оценил вероятность заражения коронавирусом на пляже и призвал россиян «не вести себя беспечно» во время отдыха.
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Политика

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
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Количество игроков в Sea of Thieves достигло 15 миллионов

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90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

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Кашшаи — о словах Федуна: каждый имеет право на своё мнение

Каждый имеет право на своё мнение, мы живём в демократическом обществе.
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Люди посетили две трети Антарктиды

Всего ученые собрали 2,7 млн записей. Они подсчитали, что только одна треть (32%) территории континента никогда не посещалась с людьми.
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В Cyberpunk 2077 появится возможность пройти игру, не выполняя сюжетные квесты

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Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
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Ксения Собчак выпустила фильм о Среднеуральском монастыре отца Сергия

Фильм состоит из фрагментов проповедей отца Сергия, проводимых им обрядов экзорцизма, интервью с бывшими послушниками Среднеуральского женского монастыря.
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США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне

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Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»

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Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

В соответствии с поправками теперь в особом порядке могут рассматриваться только дела небольшой и средней тяжести.
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