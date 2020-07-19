Акции трех крупнейших малайзийских компаний, которые занимаются производством резиновых и латексных перчаток, во время пандемии резко подорожали. Рост составил около 1000%, в то время как ценные бумаги Tesla выросли в цене на 259%.

Происшествия Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщается на сайте ведомства. 180

Общество Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg. 1,7K

Политика Госдума назначит главой комитета по спорту депутата от ЛДПР Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) заявил, что комитет Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи возглавит депутат от ЛДПР Борис Пайкин, передает ИА REGNUM. 1

Общество Оценены шансы заразиться коронавирусом на пляже Вирусолог оценил вероятность заражения коронавирусом на пляже и призвал россиян «не вести себя беспечно» во время отдыха. 3

Наука Люди посетили две трети Антарктиды Всего ученые собрали 2,7 млн записей. Они подсчитали, что только одна треть (32%) территории континента никогда не посещалась с людьми.

Кино Светлана Дружинина объявила о начале работы над фильмом «Гардемарины-5» Светлана Дружинина объявила о начале работы над фильмом "Гардемарины-5" Кстати, в продолжении гардемаринов также сыграет 69-летний Михаил Боярский.

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом. 2,5K

Энергетика Балтийские страны начали отказываться от российской нефти В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей. 27

Футбол Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо» Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.