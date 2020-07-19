Экономика

КомпанияКомпанияАкции производителей перчаток обогнали Tesla по темпам роста

Акции трех крупнейших малайзийских компаний, которые занимаются производством резиновых и латексных перчаток, во время пандемии резко подорожали. Рост составил около 1000%, в то время как ценные бумаги Tesla выросли в цене на 259%.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Акции компаний по производству перчаток по темпам роста обогнали Tesla

Rambler News Service02:54

Капитализация малайзийских производителей латексных перчаток бьет рекорды

Финансовая газетавчера в 07:45

Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста

РБКвчера в 20:12

Акции производителей перчаток обогнали Tesla по темпам роста

Компаниявчера в 12:28

Производители резиновых перчаток обошли Tesla по скорости роста цены акций

Forbesвчера в 10:55

Компании из Малайзии обошли Tesla

Lenta.ru01:46

Акции малазийского производителя латексных перчаток подорожали на 1000%

Ведомостивчера в 06:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
Наука

Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса

УФ-лучи эффективно и быстро уничтожают коронавирус, заявляют итальянские ученые.
Газета.Ru 06:16
74
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
125
Футбол

«Зенит» станет номинальным хозяином поля в финале Кубка России

Руководство Российского футбольного союза (РФС) определило номинального хозяина поля в финале Олимп-Кубка России между «Зенитом» и «Химками».
Матч ТВ 09:36
Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
133
Политика

NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета вчера в 04:22
913
Здоровье

Врач перечислил способы защиты от второй волны коронавируса

Врач-терапевт Владимир Бекетов рассказал о способах защиты в случае второй волны коронавирусной инфекции.
Общественная служба новостей 06:54
4
Политика

США вводят визовые санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС 11:12
257
Политика

Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
108
Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
1,7K
Общество

Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru 08:43
404
Происшествия

По делу Ефремова утвердили обвинительное заключение

В соответствии с обвинительным заключением, которое утвердила московская прокуратура по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, артисту может грозить наказание сроком до 12 лет.
Газета.Ru 10:50
187
Армия и оружие

Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше

Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.
Известия вчера в 11:39
35
Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент РФ Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву стать врио главы Хабаровского края.
Интерфакс 08:02
2K
Шоу-бизнес

Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей

31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ вчера в 08:15
37
Армия и оружие

О тульском НПО «Сплав» расскажут в программе «Военная приемка»

На этой неделе программа «Военная приемка» расскажет об «Урагане», «Смерче», «Граде», «Торнадо».
Тульские новости 18 июля в 23:17
2
Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
1,6K
Авто

Hyundai Creta занимает первое место по объемам выручки

Аналитики определили самый доходный автомобиль на российском рынке по итогам первого полугодия.
Picsnews.net 09:56
Космос

Ученые обнаружили неисчерпаемый источник воды и нефти

Специалисты выяснили, что межзвездное органическое вещество – это источник нефтяных компонентов и воды в космосе.
ToDay News Ufa 11:02
2
Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Вести.Ru вчера в 23:50
684
Здоровье

Минздрав Абхазии: медицина готова к открытию границ

В пятницу сообщалось, что объекты размещения в Абхазии должны будут следовать Рекомендациям по организации работы в случае открытия границы для туристов в условиях сохранения риска распространения COVID-19.
Sputnik Абхазия 05:48
Авто

Lada Vesta стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке

Рестайлинговая LADA Vesta, чья премьера планировалась на 2020-й, а затем и на 2021-й год, стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке.
Автоновости дня 08:35
152
Политика

В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу

Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться.
РИА Новости 05:57
185
Армия и оружие

На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море

На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
337
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
241
Общество

14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

ИА Городские вести. Волгоград 07:49
4
Футбол

France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

Газета.Ru 11:08
1
Футбол

Эти судьи тянут РПЛ вниз. Нужны другие

Один известный человек в футбольном мире в апреле прошлого года метко высказался о работе арбитров в российской премьер-лиге.
Bobsoccer 04:00
Игры

В Cyberpunk 2077 появится возможность пройти игру, не выполняя сюжетные квесты

Чемпионат 05:37
4
Общество

Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки

Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
РИА Новости 09:50
14
Политика

Иран отправил во Францию черные ящики сбитого украинского самолета

Коммерсантъ 18 июля в 07:34
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное