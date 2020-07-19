Экономика
КомпанияАкции производителей перчаток обогнали Tesla по темпам роста
По итогам текущего года ожидается, что производители перчаток сообщат о росте выручки более чем на 100%. Однако рост сектора сдерживает разработка вакцины, которая идет более быстрыми темпами, чем ожидалось. Помимо этого, США запретили импорт перчаток двух подразделений Top Glove.
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