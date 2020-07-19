Экономика
КомпанияАкции производителей перчаток обогнали Tesla по темпам роста
По итогам текущего года ожидается, что производители перчаток сообщат о росте выручки более чем на 100%. Однако рост сектора сдерживает разработка вакцины, которая идет более быстрыми темпами, чем ожидалось. Помимо этого, США запретили импорт перчаток двух подразделений Top Glove.
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Наука
В США обнаружили глубоководных рыб, поглощающих более 99% света
Discover24 17 июля в 08:11
Авто
Продажи автомобилей Lada в Европе в июне упали на 11,7%
Tvoe-avto.com 06:18
Футбол
Сульшер — об ошибке Де Хеа: «Он знает, что должен был отбивать удар Маунта в 100 случаях из 100»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал игру вратаря Давида Де Хеа в полуфинальном матче Кубка Англии против «Челси» (1:2). Испанский голкипер допустил очередные, ставшие уже привычными в последнее время, ошибки.
Sport24.ru 16:47
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17 июля в 13:10
Наука
Ученые предсказали раскол Африки и образование нового океана
Российская газета 05:58
Происшествия
Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта
Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАСС 16:53
Политика
National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России
Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия.
РБК 03:10
Финансы
Курс доллара к рублю на сегодня, 18 июля: прогнозы и ставки букмекеров на валюту США
Сегодня, 18 июля, курс доллара США составляет 71,88 руб. При этом букмекеры ожидают, что до конца 2020 года американская валюта не сможет существенно улучшить позиции.
Чемпионат вчера в 02:30
Авто
Названы самые ожидаемые российские автоновинки 2020 года
Эксперты назвали самые ожидаемые отечественные новинки на российском авторынке.
Letnews.ru 10:46
Финансы
Азия задаст направление рублю: Не исключены новые рекорды
Ждем поэтому настроений из Азии, которые, в принципе, мог бы поддержать Народный банк Китая.
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье
В Казахстане предложили продлить карантин по COVID-19 до конца года
Карантин по COVID-19 предложил продлить в Казахстане до конца 2020 года профессор, академик НАН Казахстана, президент Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин 17 июля в своем видеообращении.
ИА Красная Весна 02:41
Происшествия
Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом
В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом.
Lenta.ru 09:22
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
За последние 24 часа коронавирусом заразились почти 260 тысяч человек в мире, умерли 7 360, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости вчера в 15:20
Армия и оружие
В Пентагоне сообщили об испытаниях «супер-пупер» ракеты
По словам источника, речь идет о ракете, которую Трамп называл «супер-пупер ракетой».
RuNews24.ru 17 июля в 00:46
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Из-за возможных проблем с системой ABS ремонту подлежат 18 563 автомобиля, выпущенных в период с 16 марта 2005-го по 22 сентября 2009 года.
Автоновости дня вчера в 14:20
Политика
Эрдоган посетил собор Святой Софии
РИА Новости 13:04
Армия и оружие
Учебный бой между Су-30МКИ и F-18D ВВС Малайзии запечатлели на видео
ПолитРоссия вчера в 03:32
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Футбол
Месси установил новый рекорд чемпионата Испании по футболу
Рекорд по количеству результативных передач в течение одного сезона чемпионата Испании по футболу поставил нападающий «Барселоны» Лионель Месси 19 июля в заключительном туре сезона 2019/2020.
ИА Красная Весна 16:16
Общество
Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме
Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa 14:49
Общество
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Интернет
Новый троян угрожает сотням приложений Android, включая Google Play
Новое вредоносное программное обеспечение, угрожающее приложениям на Android, обнаружено компания ThreatFabric, об этом 19 июля сообщается на ixbt.com.
ИА Красная Весна 13:52
Политика
Глава МИД Китая заявил Лаврову, что США лишились разума
Руководитель МИД Китая заявил Сергею Лаврову, что США лишились разума. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:01
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости 05:36
Армия и оружие
Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией
Настоящей целью Азербайджана при нападении на армянский пограничный пункт была демонстрация военной мощи и отвлечение внимания.
Lenta.ru вчера в 09:55