У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция против проведения "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что протест носит название "Нормандский сговор - государственная измена".

Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского

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