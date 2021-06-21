Угроза новых санкций со стороны США оказала давление на российскую и белорусскую валюты в понедельник, тогда как индекс акций развивающихся рынков опустился до минимального уровня за четыре недели, так как недавний рост доходности краткосрочных облигаций США оказал давление на активы развивающихся рынков.

РБК вчера в 08:11