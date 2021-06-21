Акции развивающихся рынков упали до минимума четырех недель
Индекс акций развивающихся рынков упал на 1%, поскольку рынки рассмотрели последствия более раннего, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики США, заявленного ФРС на прошлой неделе.В источнике
С чего всё началось
Акции развивающихся рынков упали до минимума четырех недель
Угроза новых санкций со стороны США оказала давление на российскую и белорусскую валюты в понедельник, тогда как индекс акций развивающихся рынков опустился до минимального уровня за четыре недели, так как недавний рост доходности краткосрочных облигаций США оказал давление на активы развивающихся рынков.
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