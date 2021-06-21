Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Акции развивающихся рынков упали до минимума четырех недель

Индекс акций развивающихся рынков упал на 1%, поскольку рынки рассмотрели последствия более раннего, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики США, заявленного ФРС на прошлой неделе.В источнике

С чего всё началось

Акции развивающихся рынков упали до минимума четырех недель

Угроза новых санкций со стороны США оказала давление на российскую и белорусскую валюты в понедельник, тогда как индекс акций развивающихся рынков опустился до минимального уровня за четыре недели, так как недавний рост доходности краткосрочных облигаций США оказал давление на активы развивающихся рынков.
РБКвчера в 08:11

Подробнее о событии

Акции развивающихся рынков снизились к минимумам четырех последних недель

ИА Красная Весна21:13

Новости о возможных санкциях США привели к падению акций развивающихся рынков

Народные новостивчера в 12:10

СМИ заявили о падении индекса акций развивающихся рынков

ФАНвчера в 11:04

Индекс акций развивающихся рынков упал до четырехнедельного минимума

Экономика сегоднявчера в 11:03

Акции развивающихся рынков упали до минимума четырех недель

РБКвчера в 08:11

Угроза санкций оказывает давление на валюту и облигации России и Беларуси

Profinance.ruвчера в 05:46
Интересное

В ожидании увольнения худрук театра Бурятии Сергей Левицкий вспомнил про обещания

Художественный руководитель Русского драматического театра имени Бестужева Сергей Левицкий выложил на своей страничке в соцсетях уведомление Минкульта Бурятии о расторжении с ним срочного трудового договора.
Новая Бурятия21:30