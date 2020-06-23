Экономика
Полит.руАкции российских IT-компаний выросли после обращения Путина
Акции Mail.ru Group на Лондонской фондовой бирже поднялись до 22, 2 $ за штуку — они подорожали на 9,3%. Цена на акции АФК "Система" в Лондоне поднялась до 4, 9 $, то есть на 1,03%. 23 июня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о налоговом маневре в отрасли IT.
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Акции российских IT-компаний выросли на фоне объявления Путиным налогового маневра
Коммерсантъвчера в 12:33
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
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В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
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После съемок в Курске Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим»
Бессменный ведущий гастрономического шоу «Поедем, поедим!» англичанин Джон Уоррен покинул проект.
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Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в центре Москвы, передает в среду корреспондент РИАМО.
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В Пермском крае за минувшие сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Одной из главных проблем Mafia III являются повторяющиеся второстепенные задания, которые скучно выполнять.
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Минздрав Украины начал подготовку новых больниц для заболевших COVID-19
Министерство здравоохранения Украины начало работу по развертыванию новых больниц на случай роста заболеваемости COVID-19, сообщил на брифинге в среду глава Минздрава Максим Степанов.
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Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Все семьи с детьми получат в июле разовую выплату в 10 тыс. рублей.
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Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37