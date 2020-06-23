Акции Mail.ru Group на Лондонской фондовой бирже поднялись до 22, 2 $ за штуку — они подорожали на 9,3%. Цена на акции АФК "Система" в Лондоне поднялась до 4, 9 $, то есть на 1,03%. 23 июня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о налоговом маневре в отрасли IT.

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