Экономика

Полит.руПолит.руАкции российских IT-компаний выросли после обращения Путина

Акции Mail.ru Group на Лондонской фондовой бирже поднялись до 22, 2 $ за штуку — они подорожали на 9,3%. Цена на акции АФК "Система" в Лондоне поднялась до 4, 9 $, то есть на 1,03%. 23 июня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о налоговом маневре в отрасли IT.
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Аналитики не стали пока относить «Яндекс» и Mail.ru к бенефициарам налогового маневра в IT

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Акции «Яндекса» на Мосбирже обновили исторический максимум

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Акции «Яндекса» подскочили до исторического максимума

Известия11:39

Акции российских IT-компаний выросли на фоне объявления Путиным налогового маневра

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Акции «Яндекса» достигли исторического максимума, превысив ₽3400

РБК11:19
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Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
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На канале "Централ Партнершип" появился новый трейлер фильма "Чернобыль: Бездна".
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С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Общество

На выплаты на детей до 16 лет направят более 270 млрд рублей

Свыше 270 миллиардов будет выделено на единовременные выплаты на детей в возрасте до 16 лет.
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Экономика

Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
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Экономика

К Набиуллиной в Госдуме возникли вопросы по поводу Японии

В комитете Госдумы по экономической политике вызвало удивление отсутствие каких-либо пояснений от команды Эльвиры Набиуллиной по поводу вложений $73 миллиардов в сомнительные активы.
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
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Экономика

«Газпром» залезет в новые долги

Российский газовый монополист «Газпром» в третий раз за год залезет в долги.
Lenta.ru вчера в 11:54
Происшествия

В Екатеринбурге обстреляли трамвай

Неизвестные в Екатеринбурге обстреляли трамвай, пострадала пассажирка, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе городского УМВД.
РИА Новости 13:19
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Российские средства ПВО сбили два дрона боевиков вблизи базы Хмеймим

Российские и сирийские средства противовоздушной обороны 22 июня сбили два ударных беспилотника террористов вблизи авиабазы Хмеймим, сообщил во вторник, 23 июня, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий.
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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
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Политика

Бизнесмен Пригожин в открытом письме ответил Конгрессу США

В письме бизнесмен напомнил о том, как формировались Штаты, когда переселенцы уничтожали индейцев.
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
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В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Политика

Саакашвили предрек Украине голод из-за экономического кризиса

Украина стоит на пороге масштабной экономической катастрофы с угрозой голода.
Известия 14:11
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Происшествия

Адвокат: Ефремов пообещал больше никогда не пить и не садиться за руль

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В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате

Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
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Экономика

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
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Экономика

В России хотят увеличить размер пенсии по старости

Инфорос 04:18
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Мэр Сиэтла призвала протестующих освободить «автономную зону»

Мэр американского Сиэтла Дженни Деркан заявила, что протестующим в провозглашенной в центральной части города "автономной зоне" необходимо вернуться домой, после того как в минувшие выходные на этой территории произошла стрельба.
РИА Новости 02:14
Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита российского газа

Возможный сценарий расторжения Украиной договора с ПАО «Газпром» на транзит газа назвал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев 22 июня в интервью изданию Liga.net.
ИА Красная Весна вчера в 14:15
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Политика

Лукашенко с сыновьями прилетел на Парад Победы в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с сыновьями прилетел в Москву, чтобы завтра, 24 июня, посетить Парад Победы на Красной площади.
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Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»

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Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
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Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Армия и оружие

Названы способности российского боевого лазера «Пересвет»

Военное дело 21 июня в 05:38
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Футбол

Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Арсеналом» назначен ошибочно

Арбитр Игорь Федотов заявил, что пенальти в ворота московского "Спартака" в матче с тульским "Арсеналом" назначен ошибочно.
Газета.Ru вчера в 16:04
Общество

Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране

Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
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