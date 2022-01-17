Акции российских банков в начале недели продолжили активно снижаться от 1,34% до 6,9% на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и ухудшения настроений на мировых площадках, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
Глава американского международного комитета сената Роберт Менендез тоже призывал коллег проголосовать против законопроекта, аргументируя это тем, что санкции ослабят единство западных союзников и лишат их важного рычага влияния на политику РФ.
Российский рынок акций и рубль теряют позиции в начале года, но отечественная валюта еще может укрепиться, рассказал агентству "Прайм" CFA, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.