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Акции российских банков снижаются до 7%

Акции российских банков в начале недели продолжили активно снижаться от 1,34% до 6,9% на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и ухудшения настроений на мировых площадках, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
ТАСС
По состоянию на 12:20 котировки ВТБ опустились на 1,23%, до ₽0,04584, «Сбера» — на 2,5%, до ₽254,49.
РБК Инвестиции
Стоимость ГДР «Тинькофф банка» упала на 6,85% и составила ₽5132,8 за бумагу.
РБК Инвестиции
По мнению инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, позитивные сигналы с геополитического фронта могут способствовать быстрому выкупу просадки.
ТАСС

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Акции российских банков продолжили падение
Общественная служба новостей05:42
Акции российских банков снижаются до 7%
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К 11.37 мск обыкновенные акции Сбербанка падали на 2,88%, бумаги TCS Group Holding - на 5,44%
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Акции крупных российских банков падают на фоне санкционных опасений
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FBM.ru15 января в 05:09

На позициях боевиков ВС Украины есть раненые

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Российский рынок акций и рубль теряют позиции в начале года, но отечественная валюта еще может укрепиться, рассказал агентству "Прайм" CFA, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.
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Сотрудники полиции рассматривают версию, что нападение на вдову Александра Градского Марину Коташенко и хищение у нее 100 млн рублей могло быть инсценировкой.
ТАСС05:52