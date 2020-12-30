Аналитики составили список самых доходных вложений по итогам 2020 года. О том, что же вошло в рейтинг, стало известно в среду, 30 декабря. Как оказалось, наиболее выигрышным был год для тех, кто решил перевести рублевые накопления в иностранную валюту.

С чего всё началось Аналитики назвали самые доходные вложения 2020 года Самую высокую доходность в 2020 году могли получить инвесторы, вложившиеся в акции российских и американских компаний из технологического сектора, а также в золото, рассказали опрошенные РБК аналитики. РБК 01:13