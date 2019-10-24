Экономика
Город N (Ростов)Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 24.10.2019, руб. (см. таблицу).
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Авто
В России отзовут 27 Lamborghini Aventador
Тарантас Ньюс 04:14
Экономика
Подсчитаны потери россиян из-за контрсанкций
Введенные Россией в 2014 году контрсанкции в отношении продовольственных товаров из ряда зарубежных стран приводят к дополнительным тратам граждан: каждый год россияне переплачивают 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года.
Lenta.ru 05:14
Экономика
Forbes составил топ-20 российских застройщиков
Коммерсантъ 02:10
Культура
Премьеру «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили из-за пожаров
Сегодня стало известно, что в Лос-Анджелесе отменили премьеру фильма «Терминатор: Темные судьбы».
StarHit.ru 04:00
Общество
У Соловьева в студии снова подрались
В студии программы «Вечер», которую ведет Владимир Соловьев, подрались гости. Об этом в своем Twitter рассказал сам Соловьев.
Национальная служба новостей 02:20
Политика
Трамп опубликовал фото участвовавшей в ликвидации аль-Багдади собаки
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию служебной собаки, которая, как заявил американский лидер, участвовала в спецоперации по уничтожению главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.
REGNUM 02:26
Авто
Топ-5 привычек, которые помогут продлить жизнь мотора
Двигатель является «сердцем» автомобиля, и от того, как к нему относится водитель, зависит степень износа мотора и срок его службы.
Тарантас Ньюс вчера в 04:28
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Энергетика
Минск ищет замещение российской нефти
Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
BFM.ru 03:10
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Культура
Коллективу Театра оперы и балета Якутии представили нового директора
Нового директора представили коллективу Театра оперы и балета республики сегодня, 29 октября.
Якутия 24 04:31
Происшествия
Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением
Отмечается, что инцидент произошел в промышленной зоне на маслоэкстракционном заводе «Потоки», в результате в одном из цехов обрушилась кровля, при этом местные жители приняли произошедшее за землетрясение.
Известия вчера в 21:41
Происшествия
Житель Архангельска убил трех друзей, расчленил и съел их останки
В Архангельске перед судом предстанет 51-летний местный житель, который, по версии следователей, убил трех знакомых мужчин, расчленил и съел.
Регион online 05:04
Хоккей
Хоккеист Малкин получил гражданство США
Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин имеет гражданство США. Об этом в интервью Sports.ru сообщил юрист Дмитрий Мачихин.
Pravda.Ru вчера в 08:54
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Политика
Украина усилила меры безопасности в Азовском море
Правительство Украины приняло решение по усилению мер безопасности в акватории Азовского моря. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Lenta.ru 05:08
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
На днях состоялся дебютный боя 31-летнего Дениса Вильданова, весящего 212 килограмм.
Discover24 05:21
Футбол
СМИ узнали, что едят футболисты «Зенита» в раздевалке после матчей
Петербургский дневник 01:07
Киберспорт
Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года
Cyber.sports.ru вчера в 08:20
Происшествия
На МКАД выпавшие из грузовика газовые баллоны повредили три автомобиля
Выпавшие из грузовой машины газовые баллоны повредили три легковых автомобиля на МКАД на юго-западе Москвы, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:01
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru 27 октября в 17:26
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru вчера в 02:57
Технологии
В сети появились изображения Diablo 4 и Overwatch 2
Bethub.org 27 октября в 08:08
Политика
В США вновь предлагают ввести санкции против «Северного потока — 2»
В конгрессе США предлагают ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Автором законопроекта выступил республиканец Энди Барр.
RT на русском 00:00
Армия и оружие
Минобороны РФ усомнилось в уничтожении аль-Багдади
Минобороны России не располагает достоверными данными о проведении военнослужащими США операции по уничтожению главаря запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru 27 октября в 10:41
Финансы
ЦБ впервые обнародовал валютную структуру торговли России с Турцией
Банк России раскрыл данные о валютной структуре торгов России и Турции. Отмечается, что подобный документ публикуется впервые.
REGNUM 03:30
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Газета.Ru вчера в 17:02