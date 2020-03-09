Экономика
Комсомольская правдаАкции российских компаний на бирже в Лондоне обвалились
Акции российских компаний на бирже в Лондоне обрушились из-за резкого падения цен на нефть и снижения курса рубля. Об этом свидетельствуют данные за утро понедельника, 9 марта. Так, депозитарные расписки на акции "Роснефти" упали на 22,5%, на бумаги "Татнефти" - на 19%.
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с чего всё началось
Акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже в понедельник обрушились из-за обвала нефтяных цен.Интерфакс06:04
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Энергетика
Зафиксирован рост стоимости нефти марки WTI
После начала торгов рост стоимости нефти марки WTI во вторник, 10 марта, составил уже 3,2%, тогда как днем до этого показатель упал на 30%, передает РИА "Новости", ссылаясь на данные торгов.
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В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
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В оренбургское теплоснабжения «Т Плюс» вложит более 10 млрд руб. в течение 15 лет.
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Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
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Госдепартамент США назвал условия для заключения нового договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
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По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже значительно снизились ключевые индексы Dow Jones, S&P и Nasdaq.
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Московская биржа перед торгами, которые откроются во вторник, 10 марта, установила границы возможного изменения курса иностранных валют в значениях для доллара США до 76,39 рубля, для евро — до 87,31 рубля.
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Израиль введет карантин для всех приезжающих из-за границы
Израиль введет двухнедельный карантин для всех приезжающих из-за границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Технологии
Приставка Xbox Series X получит специальный аудиопроцессор
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К Shenmue III готовят дополнение Big Merry Cruise
Третье DLC поступит в продажу в магазины PlayStation Store и Epic Games Store.
Политика
Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит «Буком»
Совместная следственная группа (ССГ) после долгого расследования пришла к своему изначальному выводу о том, что малайзийский "Боинг" рейса MH17 был сбит из зенитно-ракетной установки "Бук", заявил прокурор Вард Фердинандуссе.
Киберспорт
Call of Duty: Warzone не будет доступна в России на PlayStation 4
В социальной сети «ВКонтакте» компания Activision заявила, что в соответствии с решением Sony Interactive Entertainment не выпускать Call of Duty: Modern Warfare в России на PlayStation 4, отдельный шутер Call of Duty: Warzone тоже не будет доступен в российском регионе PlayStation Store.
Армия и оружие
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Американские тяжелые малозаметные стратегические бомбардировщики Northrop B-2 Spirit, предназначенные для прорыва плотной противовоздушной обороны и доставки обычного или ядерного оружия, переброшены на Азорские острова, принадлежащие Португалии.
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Карпин заявил, что недоволен игрой «Ростова» в матче с ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что недоволен игрой своей команды в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
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Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
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Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснилось, что органические молекулы, найденные на Марсе, могут свидетельствовать о наличие жизни на планете много миллиардов лет назад.
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Итог: за три дня стоимость барреля рухнула с 50 до 31 доллара.
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Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
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Конституционный суд рассмотрит жалобу на мэрию Москвы
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В Якутии обнаружили 100 трупов собак и кошек в пункте передержки
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В Москву вернутся арктический холод и снег
В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
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Financial Times: попытка Саудовской Аравии наказать Россию укрепит позиции Москвы
Многие аналитики считают, что это была попытка наказать Россию за отказ от так называемого альянса ОПЕК+.