Акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже в понедельник обрушились из-за обвала нефтяных цен.

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Акции российских компаний на бирже в Лондоне обрушились из-за резкого падения цен на нефть и снижения курса рубля. Об этом свидетельствуют данные за утро понедельника, 9 марта. Так, депозитарные расписки на акции "Роснефти" упали на 22,5%, на бумаги "Татнефти" - на 19%.

Акции российских компаний на бирже в Лондоне обвалились

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