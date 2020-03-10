Падение мировых цен на нефть сказалось на котировках крупнейших российских компаний на Московской бирже. Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:03 мск упал на 10,25% — до 2440,72. Индекс РТС упал на 15,9% — до 1057,89.

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Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Здоровье Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.

Общество В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.

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Общество «Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.

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