Экономика

ForbesForbesАкции российских компаний обвалились на открытии Московской биржи

Падение мировых цен на нефть сказалось на котировках крупнейших российских компаний на Московской бирже. Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:03 мск упал на 10,25% — до 2440,72. Индекс РТС упал на 15,9% — до 1057,89.
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Падение акций российских компаний на бирже замедлилось и перешло в рост

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В первый день торгов после обвала цен на нефть российские биржи ожидаемо открылись резким падением

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Pravda.Ru04:58

Обвал акций российских нефтяников превысил 10% после срыва сделки ОПЕК

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Три школы и 48 классов остаются на карантине в Саратовской области

В Саратовской области возобновились занятия в школах всех пяти районов, которые были закрыты на карантин.
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Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
ТАСС 14:07
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Курс доллара на бирже стабилизировался в районе 72 рублей

Курс доллара стабилизировался в районе 72 рублей, курс евро — в районе 82 рублей.
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ТАСС вчера в 20:48
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«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль

В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.
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Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»

РИА Новости 11:18
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Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене

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Дагестанский сенатор-миллиардер нажился на падении цен на нефть

Эксперты "Forbes" отмечают, что падение цен на нефть сыграли на руку Керимову.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 11:11
Энергетика

Развожаев рассказал о ценах в Севастополе после падения курса рубля

Севастопольцам не стоит опасаться за финансовую стабильность, считает врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
ForPost 11:00
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
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Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для рынка России

Южнокорейский автоконцерн Hyundai показал обновленную версию кроссовера Creta, которая в ближайшем будущем появится на российском рынке.
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Сирийские курды в ходе спецоперации уничтожили 79 турецких военнослужащих

Discover24 14:36
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В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17

Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
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Турбизнес разработал антикризисные меры для поддержки продаж

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Атомная субмарина ВВС США Toledo, пробив лед, всплыла на поверхность недалеко от российской военной базы "Арктический Трилистник" в Арктике, сообщает "Популярная механика".
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Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru вчера в 13:56
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.
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Например, 6 марта тонна премиального бензина (по качеству соответствует АИ-95) на оптовом рынке стоила $467,8, а уже 9 марта, после снижения цен на нефть, подешевела до $354,8, сообщил старший экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.
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В штате Нью-Йорк создадут первую в США карантинную зону

Штат Нью-Йорк создаст первую в США карантинную зону от коронавируса с радиусом в 1 милю вокруг небольшого города Нью-Рошелл к северу от города Нью-Йорк, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
РИА Новости 13:29
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ЦБ отказался от оферты миноритарным акционерам Сбербанка

ЦБ откажется от оферты миноритарным акционерам Сбербанка при продаже банка правительству, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на бюджетном комитете Госдумы.
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Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

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Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
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Forbes обнаружил слабое место в системе ПРО США

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СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью

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РИА Новости 13:00
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