Экономика
ForbesАкции российских компаний обвалились на открытии Московской биржи
Падение мировых цен на нефть сказалось на котировках крупнейших российских компаний на Московской бирже. Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:03 мск упал на 10,25% — до 2440,72. Индекс РТС упал на 15,9% — до 1057,89.
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Политика
Президент России согласился обнулить свои президентские сроки
10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова вынесла на обсуждение поправку об обнулении президентских сроков и снятии ограничений на сроки президентства.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»
Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Здоровье
Три школы и 48 классов остаются на карантине в Саратовской области
В Саратовской области возобновились занятия в школах всех пяти районов, которые были закрыты на карантин.
Здоровье
Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
Общество
В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
Финансы
Курс доллара на бирже стабилизировался в районе 72 рублей
Курс доллара стабилизировался в районе 72 рублей, курс евро — в районе 82 рублей.
Культура
Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Энергетика
Цена нефти марки Brent выросла до $35,85
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года растет на 7,22% - до $35,85 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне на 03:30 мск.
Общество
«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль
В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.
Футбол
Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
Экономика
Дагестанский сенатор-миллиардер нажился на падении цен на нефть
Эксперты "Forbes" отмечают, что падение цен на нефть сыграли на руку Керимову.
Энергетика
Развожаев рассказал о ценах в Севастополе после падения курса рубля
Севастопольцам не стоит опасаться за финансовую стабильность, считает врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Авто
Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для рынка России
Южнокорейский автоконцерн Hyundai показал обновленную версию кроссовера Creta, которая в ближайшем будущем появится на российском рынке.
Армия и оружие
Сирийские курды в ходе спецоперации уничтожили 79 турецких военнослужащих
Общество
В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17
Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
Экономика
Турбизнес разработал антикризисные меры для поддержки продаж
Туристические компании разработали антикризисные меры, направленные на поддержку продаж путевок на весну и лето, куда входят снижение порога первого взноса и страховка от невыезда с возможностью аннуляции туров без штрафов, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Армия и оружие
Американская подлодка пробила лед и всплыла у российской базы в Арктике
Атомная субмарина ВВС США Toledo, пробив лед, всплыла на поверхность недалеко от российской военной базы "Арктический Трилистник" в Арктике, сообщает "Популярная механика".
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Политика
Черчесов считает, что Путин должен участвовать в следующих выборах
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.
Энергетика
Бензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок
Например, 6 марта тонна премиального бензина (по качеству соответствует АИ-95) на оптовом рынке стоила $467,8, а уже 9 марта, после снижения цен на нефть, подешевела до $354,8, сообщил старший экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.
Общество
В штате Нью-Йорк создадут первую в США карантинную зону
Штат Нью-Йорк создаст первую в США карантинную зону от коронавируса с радиусом в 1 милю вокруг небольшого города Нью-Рошелл к северу от города Нью-Йорк, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
Экономика
ЦБ отказался от оферты миноритарным акционерам Сбербанка
ЦБ откажется от оферты миноритарным акционерам Сбербанка при продаже банка правительству, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на бюджетном комитете Госдумы.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Армия и оружие
Forbes обнаружил слабое место в системе ПРО США
Происшествия
СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью
Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.