Экономика
ForbesАкции российских компаний обвалились на открытии Московской биржи
Падение мировых цен на нефть сказалось на котировках крупнейших российских компаний на Московской бирже. Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:03 мск упал на 10,25% — до 2440,72. Индекс РТС упал на 15,9% — до 1057,89.
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Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Политика
В Госдуме обсуждают обнуление президентских сроков для Путина
Как сообщалось ранее, Госдуме ушла на совещание с президентом, после внесения Валентиной Терешковой предложения о том, чтобы дать Путину возможность баллотироваться в президенты в 2024 г. Терешкова обосновала это тем, что стране сейчас необходима предсказуемость.
Общество
В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Авто
Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для рынка России
Южнокорейский автоконцерн Hyundai показал обновленную версию кроссовера Creta, которая в ближайшем будущем появится на российском рынке.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»
Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Общество
В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17
Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
Армия и оружие
Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски
Американские самолеты-невидимки F-22 и канадские истребители CF-18 перехватили 10 марта у побережья Аляски два российских самолета-разведчика Ту-142, сообщает CNN.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Гаджеты
Роскачество назвало недостатки смарт-часов
Эксперты провели исследование 24 моделей умных часов, которые предлагаются по стоимости от 4600 до 46 400 рублей.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова без макияжа поблагодарила поклонников из Курска за приём
8 марта певица выступила в нашем городе и поблагодарила фанатов за поддержку в своём профиле в Instagram.
Экономика
Дагестанский сенатор-миллиардер нажился на падении цен на нефть
Эксперты "Forbes" отмечают, что падение цен на нефть сыграли на руку Керимову.
Финансы
Банк России повысил курсы доллара и евро
Банк России установил на 11 марта официальные курсы доллара и евро, повысив их более чем на 4 и 6 рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Экономика
Путин поднял акции крупнейших российских компаний
Акции крупнейших российских компаний поднялись на выступлении президента России Владимира Путина в Госдуме 10 марта.
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» может уволить тренера Воробьева
Не слишком удачные итоги нынешнего сезона КХЛ для магнитогорского "Металлурга" могут стать причиной увольнения главного тренера Магнитки Ильи Воробьева, с которым команда в 2016 году выиграла Кубок Гагарина.
Энергетика
Новак 12 марта встретится с руководителями нефтяных компаний
Глава Минэнерго РФ Александр Новак в четверг встретится с руководителями нефтяных компаний, где обсудит ситуацию на нефтяном рынке после отмены сделки ОПЕК+, а также планы России, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.
Происшествия
СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью
Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.
Здоровье
Роспотребнадзор советует отказаться от общественного транспорта
Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от пользования транспортом в часы пик, а также на время отменить посещение массовых мероприятий и торговых центров.
Экономика
Что будет с рублем, нефтью и нашими кошельками: «Выиграет не тот, кто богаче. А тот, кто увереннее»
После выходных европейские, азиатские и американские фондовые рынки открылись падениями на 5 - 10%, а нефть потеряла в цене сразу почти треть стоимости - упала с $50 до $35 за баррель.
Армия и оружие
Сирийские курды в ходе спецоперации уничтожили 79 турецких военнослужащих
Политика
Путин назвал отношения России и Казахстана стратегическим альянсом
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым заявил, что в отношениях двух стран сложился стратегический альянс, который продолжает успешно развиваться.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян рассекретила пол ребенка и показала мужа
Своего избранника звездный визажист долгое время держала в секрете. 26-летняя Гоар свою личную жизнь старается не афишировать.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Здоровье
Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
Армия и оружие
Главнокомандующий вооруженных сил Польши заразился коронавирусом
Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом, сообщает министерство национальной обороны республики в Twitter.