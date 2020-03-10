Экономика

ForbesForbesАкции российских компаний обвалились на открытии Московской биржи

Падение мировых цен на нефть сказалось на котировках крупнейших российских компаний на Московской бирже. Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:03 мск упал на 10,25% — до 2440,72. Индекс РТС упал на 15,9% — до 1057,89.
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Курс рубля, биржи, действия правительства. Что происходит в черный вторник

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Рынок акций РФ падает на 8-12% во главе с нефтегазовыми компаниями и банками

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Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
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Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
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Путин поднял акции крупнейших российских компаний

Акции крупнейших российских компаний поднялись на выступлении президента России Владимира Путина в Госдуме 10 марта.
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Не слишком удачные итоги нынешнего сезона КХЛ для магнитогорского "Металлурга" могут стать причиной увольнения главного тренера Магнитки Ильи Воробьева, с которым команда в 2016 году выиграла Кубок Гагарина.
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Что будет с рублем, нефтью и нашими кошельками: «Выиграет не тот, кто богаче. А тот, кто увереннее»

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Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

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Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

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Главнокомандующий вооруженных сил Польши заразился коронавирусом

Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом, сообщает министерство национальной обороны республики в Twitter.
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