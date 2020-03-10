Экономика
DixiNewsПроизошёл обвал акций крупнейших российских компаний
На сайте Московской биржи опубликованы данные о падении акций крупнейших российских компаний. Это произошло во вторник, 10 марта. Так, акции «Лукойла», «Роснефти» и «Сургутнефтегаза» упали на 12-15%, а акции «Газпрома» на 11,5%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина
Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничение президентских сроков, чтобы российский лидер Владимир Путин мог участвовать в президентских выборах в 2024 году.
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг смарт-часов
Кино
Представители СМИ высоко оценили «Мулан»
Первые отзывы представителей зарубежных СМИ, посетивших 9 марта 2020 года вечерний премьерный показ приключенческого боевика "Мулан", в подавляющем большинстве оказались восторженными.
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле пригорода Донецка ВСУ
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать поправиться. Об этом она написала в комментариях в Instagram.
Общество
ФБК рассказал о тайной империи Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна
Политика
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Политика
Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией
В настоящее время санитарный контроль введен на границе Польши с Германией и Чехией.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
Армия и оружие
Американская подводная лодка всплыла в Арктике
Опубликована видеозапись всплытия в Арктике атомной подводной лодки Toledo типа Los Angeles Военно-морских сил США.
Происшествия
В московской школе женщина убила охранника 8 Марта
В московской школе женщина убила охранника 8 марта.
Энергетика
Новак оценил сроки восстановления цен на нефть
Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
Общество
Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»
Наука
Российские ученые вылечили мышей от рака
Международная группа ученых под руководством специалистов Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» смогла добиться полного излечения мышей, больных одной из форм рака кишечника.
Шоу-бизнес
Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургические операции
Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.
Энергетика
Саудовская Аравия ответила на обвинения в ценовой войне с Россией
По информации источника ТАСС, в Саудовской Аравии не собираются вести войну с Россией, страна остается партнером для Эр-Рияда.
Технологии
Пользователей Mastercard атаковали мошенники
Пользователи платежной системы Mastercard подверглись мощной кибератаке. Об этом в разосланном в СМИ пресс-релизе сообщает компания ESET.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Здоровье
Количество заболевших коклюшем в России выросло на 40%
Количество заболевших коклюшем в России в 2019 году выросло на 40%, до 14 406 человек, подсчитал РБК на основе данных Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Футбол
Футбольные федерации просят перенести Евро-2020
Футбольные федерации обратились к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести чемпионат Европы, передает Tuttosport.
Экономика
Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля
Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.