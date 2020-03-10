Экономика

ForbesForbesАкции российских компаний обвалились на открытии Московской биржи

Падение мировых цен на нефть сказалось на котировках крупнейших российских компаний на Московской бирже. Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:03 мск упал на 10,25% — до 2440,72. Индекс РТС упал на 15,9% — до 1057,89.
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Падение акций российских компаний на бирже замедлилось и перешло в рост

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Акции российских компаний обвалились на открытии Московской биржи

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Акции крупнейших российских компаний обвалились

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Обвал акций российских нефтяников превысил 10% после срыва сделки ОПЕК

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Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
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Внесение в Конституцию России поправки о президентских сроках будет способствовать стабильности, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
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Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике

Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
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Коми получила деньги от федералов на премии медикам за выявление рака

В Москву уйдет 68,6 млн руб В январе 2020 года постановлением правительства России утверждены правила стимулирующих выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.
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Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

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Цены на нефть растут после обвала

Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
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Мишустин освободил Юрчика от должности замглавы Минтранса РФ

В документе указано, что Юрчик освобождён от должности по его просьбе. Он был назначен заместителем министра транспорта в декабре 2017 года.
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Госдума во втором чтении приняла поправки в Конституцию о губернаторах и требованиях к их активам, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
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Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Бывший футболист сборной Бразилии, легендарный Роналдиньо продолжает отбывать наказание. Он сейчас сидит за решёткой в парагвайской тюрьме.
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В Италии введен национальный карантин по коронавирусу

В Италии будет введен национальный карантин из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
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«АвтоВАЗ» может поднять цены на машины из-за падения рубля

Цены на машины компании «АвтоВАЗ» могут быть скорректированы из-за обвала рубля. Отметим, что сегодня курс доллара подскочил до 73 рублей.
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Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть

Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
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Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Саудовская Аравия ответила на обвинения в ценовой войне с Россией

По информации источника ТАСС, в Саудовской Аравии не собираются вести войну с Россией, страна остается партнером для Эр-Рияда.
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Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой

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Большунов выиграл зачет Кубка мира в дистанционных гонках

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В Италии начались тюремные протесты из-за коронавируса

В итальянских тюрьмах заключенные протестуют из-за опасности заражения коронавирусом.
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Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов «Панцирь»

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В Германии выразили восторг российскому проекту бомбардировщика ПАК ДА

В издании пишут, что первые образцы ПАК ДА могут "встать на крыло" в 2025-2026 годах, а серийный выпуск стартует в конце 2020-х.
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