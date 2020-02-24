Финансы
РБКАкции российских компаний резко подешевели на торгах в Лондоне
Глобальные депозитарные расписки российских компаний, которые обращаются на Лондонской фондовой бирже, резко подешевели на фоне распространения коронавируса.
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Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Общество
«Я уже ничего не понимаю». Даже губернатор запутался, как платят за мусор в Ленобласти
Как передает корреспондент 47news, на встрече депутатов ЗакСа Ленобласти с губернатором 25 февраля снова возник вопрос, почему в квитанциях ЖКХ в графе оплаты за мусор указан не только тариф в рублях, но и килограммы.
Происшествия
На Ямале арестовали чиновника по делу о растрате 29 миллионов рублей
Заместитель главы Надымского района ЯНАО, обвиняемый в растрате выделенных на благоустройство 29 миллионов рублей, отправлен под стражу, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.
Футбол
Джордж Клуни может купить «Малагу»
Политика
Вакарчук уходит из Верховной рады
Украинский музыкант и политик Святослав Вакарчук принял решение уйти с должности депутата Верховной рады, сообщает ИА «Интерфакс-Украина».
Политика
Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.
Армия и оружие
Турецкие силы и оппозиция пытались атаковать сирийский Нейраб в Идлибе
Отряды армии Турции и вооруженная сирийская оппозиция 24 февраля предприняли попытку атаковать позиции армии САР в провинции Идлиб.
Финансы
Курс доллара поднялся до 65 рублей
Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.
Происшествия
В Приморье поместили на карантин семерых россиян с Diamond Princess
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Шоу-бизнес
Александр Овечкин станет отцом во второй раз
26-летняя Анастасия Шубская и 34-летний Александр Овечкин станут родителями во второй раз.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Общество
ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
Футбол
«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой
Авто
Стали известны цены на обновлённый Hyundai Solaris для России
Политика
Песков прокомментировал вопрос о встрече Путина и Эрдогана
Речи о двусторонних контактах президента РФ Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана по вопросу сирийского урегулирования 5 марта пока не идет, однако встреча в многостороннем формате согласовывается, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Исполнительница хита «За Путина» ответила на насмешки Водонаевой
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.
Экономика
Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России
Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти.
Здоровье
Как не заразиться опасными заболеваниями на отдыхе?
Стоит отметить, что прививка - единственная на сегодняшний день мера предупреждения данного опасного заболевания.
Общество
Три четверти россиян считают, что стране нужна сильная рука
Три четверти россиян заявили, что возглавлять государство должен быть сильный и властный руководитель, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Шоу-бизнес
Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Политика
Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа» на Украине
«По сравнению с результатами опроса, проведённого Центром Разумкова в январе этого года, снизился уровень электоральной поддержки партии «Слуга народа» (с 45% до 36%)», — следует из опубликованных данных.
Происшествия
В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем
"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
Экономика
Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам
По программе «зеленых» бондов государство возмещает предприятиям от 70 до 90% выплачиваемого ими купонного дохода, если взятые взаймы средства инвестируются в проекты по снижению отходов и выбросов промышленности.
Общество
ЕСПЧ присудил по 10 000 евро компенсации двум фигурантам «болотного дела»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушения в деле Алексея Гаскарова и Ильи Гущина, осужденных по «болотному делу», и присудил им по 10 000 евро компенсации, говорится в опубликованном на сайте суда решении.