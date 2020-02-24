Глобальные депозитарные расписки российских компаний, которые обращаются на Лондонской фондовой бирже, резко подешевели на фоне распространения коронавируса.

Акции российских компаний резко подешевели на торгах в Лондоне

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