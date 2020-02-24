Финансы
РБКАкции российских компаний резко подешевели на торгах в Лондоне
Глобальные депозитарные расписки российских компаний, которые обращаются на Лондонской фондовой бирже, резко подешевели на фоне распространения коронавируса.
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Комментарии
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Политика
США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за коронавируса
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за эпидемии коронавируса.
Происшествия
В Одессе женщину насмерть придавило упавшее дерево
Женщина умерла в центре Одессы после того, как на нее из-за сильного ветра упало дерево, передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу областного управления Нацполиции Украины.
Политика
Захарова назвала балаганом заявления о свидетеле по делу MH17
12 декабря 2019 года МИД РФ уличил Нидерланды в попытке скрыть ошибки в расследовании, а 14 ноября в российском МИДе заявили, что совместная следственная группа (ССГ), сформированная для расследования крушения Boeing 777, подстраивает материалы под заранее заготовленное решение.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.
Футбол
Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины
Кино
Мемориал Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon
Ранее мемориальный музей Аушвиц-Биркенау подверг критике Amazon за продажу книг, «содержащих нацистскую пропаганду».
Гаджеты
IPad Pro 2020 может получить камеру в стиле iPhone 11
Аналогичное решение Apple уже использовала в смартфонах iPhone 11 и iPhone 11 Pro.
Баскетбол
В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом
Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.
Экономика
Минэкономразвития: вложения в концессии составляют 1,7 трлн рублей
В России заключено 3,1 тысячи концессионных соглашений с общей суммой вложений в 1,7 трлн рублей.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат
В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
Космос
Yutu-2 сделал фото «странных» камней на обратной стороне Луны
Дэн Мориарти дополнил, что имеющиеся снимки высокого качества с Yutu-2 помогут ученым узнать больше информации о «странных» камнях на удаленной стороне Луны.
Хоккей
«Амур» в овертайме переиграл «Нефтехимик»
«Амур» в домашнем матче КХЛ проиграл «Нефтехимику» со счетом 2:3 ОТ.
Политика
На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса
В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Авто
Mountune доработал двигатель Ford Fiesta ST
В прошлом году британский тюнер выпустил силовой пакет m225 для Ford Fiesta ST, в результате чего 1,5-литровый турбированный трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом достиг мощности 225 л.с. и крутящего момента 340 Нм.
Политика
Трамп сообщил о контроле над ситуацией с коронавирусом в США
Президента США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в Соединённых Штатах находится под контролем.
Кино
«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале
Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
Наука
Ученые открыли новый метод распознавания дальних землетрясений
Новый метод обработки сигналов гравитационных возмущений позволит быстрее и с меньшими затратами детектировать землетрясения, заявляют ученые-геофизики 22 февраля в статье, опубликованной в журнале Earth and Planetary Science Letters.
Армия и оружие
Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением
Авто
Renault Arkana дебютировал в Корее под брендом Samsung
В Южной Корее стартовали продажи кроссовера Samsung XM на базе российской версии Renault Arkana.
Технологии
Россиянам назвали способы уберечься от слежки через смартфон
Россиянам назвали способы уберечься от слежки через смартфон. Их приводят «Известия» со ссылкой на IT-специалистов.
Авто
9,5 млн рублей потратит «Роскосмос» на закупку внедорожников «Toyota»
Согласно информации, на закупку будет выделено 9,5 млн рублей.
Энергетика
Труба зовет: Европа потребовала больше газа из России
Наоборот, в контексте новой климатической политики Европе понадобится еще больше голубого топлива.
Кино
«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Политика
На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Гаджеты
Huawei представила улучшенный смартфон Mate Xs с гибким экраном
Huawei представили в понедельник в Барселоне новый смартфон Huawei Mate Xs - улучшенную версию вышедшего в 2019 году смартфона Mate 30 с гибким экраном.