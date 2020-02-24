Финансы

РБКРБКАкции российских компаний резко подешевели на торгах в Лондоне

2 фото
Глобальные депозитарные расписки российских компаний, которые обращаются на Лондонской фондовой бирже, резко подешевели на фоне распространения коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Акции российских компаний резко подешевели на торгах в Лондоне

РБК07:37

Бумаги компаний РФ дешевеют на 3-6% на бирже в Лондоне

ПРАЙМ05:29

Паника на рынках: акции российских компаний и цены на нефть резко упали

Евразия Daily09:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 18:43, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
REGNUM 22 февраля в 12:22
Политика

США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за коронавируса

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 18:32
Происшествия

В Одессе женщину насмерть придавило упавшее дерево

Женщина умерла в центре Одессы после того, как на нее из-за сильного ветра упало дерево, передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу областного управления Нацполиции Украины.
Газета.Ru 11:14
Политика

Захарова назвала балаганом заявления о свидетеле по делу MH17

12 декабря 2019 года МИД РФ уличил Нидерланды в попытке скрыть ошибки в расследовании, а 14 ноября в российском МИДе заявили, что совместная следственная группа (ССГ), сформированная для расследования крушения Boeing 777, подстраивает материалы под заранее заготовленное решение.
Известия 10:47
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.
Газета.Ru вчера в 05:09
Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости вчера в 12:34
Кино

Мемориал Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon

Ранее мемориальный музей Аушвиц-Биркенау подверг критике Amazon за продажу книг, «содержащих нацистскую пропаганду».
Дилетант 06:12
Гаджеты

IPad Pro 2020 может получить камеру в стиле iPhone 11

Аналогичное решение Apple уже использовала в смартфонах iPhone 11 и iPhone 11 Pro.
3DNews 13:00
Баскетбол

В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом

Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.
Москва 24 13:40
Экономика

Минэкономразвития: вложения в концессии составляют 1,7 трлн рублей

В России заключено 3,1 тысячи концессионных соглашений с общей суммой вложений в 1,7 трлн рублей.
Ведомости 18:25
Шоу-бизнес

Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат

В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
Журналистская правда вчера в 04:50
Кино

Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале

Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
News.ru 22 февраля в 12:27
Космос

Yutu-2 сделал фото «странных» камней на обратной стороне Луны

Дэн Мориарти дополнил, что имеющиеся снимки высокого качества с Yutu-2 помогут ученым узнать больше информации о «странных» камнях на удаленной стороне Луны.
Дни24 22 февраля в 04:22
Кино

Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix

Известия 13:10
Хоккей

«Амур» в овертайме переиграл «Нефтехимик»

«Амур» в домашнем матче КХЛ проиграл «Нефтехимику» со счетом 2:3 ОТ.
LiveSport.ru 04:43
Политика

На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса

В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.
ТК Звезда 16:32
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Коммерсантъ 09:49
Футбол

«Ливерпуль» одержал 18-ю победу кряду в АПЛ, обыграв «Вест Хэм»

Вести.Ru 17:35
Авто

Mountune доработал двигатель Ford Fiesta ST

В прошлом году британский тюнер выпустил силовой пакет m225 для Ford Fiesta ST, в результате чего 1,5-литровый турбированный трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом достиг мощности 225 л.с. и крутящего момента 340 Нм.
32CARS.ru 22 февраля в 04:55
Политика

Трамп сообщил о контроле над ситуацией с коронавирусом в США

Президента США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в Соединённых Штатах находится под контролем.
RT на русском 17:41
Кино

«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале

Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
Piter.tv 22 февраля в 09:25
Наука

Ученые открыли новый метод распознавания дальних землетрясений

Новый метод обработки сигналов гравитационных возмущений позволит быстрее и с меньшими затратами детектировать землетрясения, заявляют ученые-геофизики 22 февраля в статье, опубликованной в журнале Earth and Planetary Science Letters.
Красная весна вчера в 13:40
Армия и оружие

Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением

RT на русском вчера в 13:43
Авто

Renault Arkana дебютировал в Корее под брендом Samsung

В Южной Корее стартовали продажи кроссовера Samsung XM на базе российской версии Renault Arkana.
32CARS.ru 22 февраля в 13:56
Технологии

Россиянам назвали способы уберечься от слежки через смартфон

Россиянам назвали способы уберечься от слежки через смартфон. Их приводят «Известия» со ссылкой на IT-специалистов.
Lenta.ru 17:12
Авто

9,5 млн рублей потратит «Роскосмос» на закупку внедорожников «Toyota»

Согласно информации, на закупку будет выделено 9,5 млн рублей.
ГЛАС.RU вчера в 02:55
Энергетика

Труба зовет: Европа потребовала больше газа из России

Наоборот, в контексте новой климатической политики Европе понадобится еще больше голубого топлива.
РИА Новости 00:00
Кино

«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Инфорос 04:46
Политика

На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
РИА Новости 07:40
Гаджеты

Huawei представила улучшенный смартфон Mate Xs с гибким экраном

Huawei представили в понедельник в Барселоне новый смартфон Huawei Mate Xs - улучшенную версию вышедшего в 2019 году смартфона Mate 30 с гибким экраном.
ТАСС 11:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное