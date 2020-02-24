Финансы

РБКРБКАкции российских компаний резко подешевели на торгах в Лондоне

1 фото
Глобальные депозитарные расписки российских компаний, которые обращаются на Лондонской фондовой бирже, резко подешевели на фоне распространения коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Бумаги компаний РФ дешевеют на 3-6% на бирже в Лондоне

ПРАЙМ05:29

Акции российских компаний резко подешевели на торгах в Лондоне

РБК07:37

Паника на рынках: акции российских компаний и цены на нефть резко упали

Евразия Daily09:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:29, Ашберн

Комментарии

Политика

Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»

Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.
Lenta.ru 08:40
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс

Lenta.ru 06:30
Армия и оружие

Украинские военные провели учебные стрельбы в Азовском море

Украинские малые бронекатера "Кременчуг" и "Лубны" вместе с кораблем специального обеспечения "Оникс" провели учебные артиллерийские стрельбы в Азовском море, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Украины.
РИА Новости 08:18
Происшествия

В Карпатах спасатели нашли заблудившихся туристов

Утром 24 февраля один из туристов связался со спасателями. Ему удалось спуститься самостоятельно.
РЕН ТВ 08:59
Политика

Лавров рассказал о договорённостях Путина и Обамы по Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции, напомнил о договорённостях российского лидера Владимира Путина и экс-президента США Барака Обамы по урегулированию ситуации в Сирии в 2016 году.
RT на русском 08:16
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой назвал ведущую Бенджамином Баттоном

Муж Леры Кудрявцевой показал фанатам архивный снимок, сделанный в самом начале отношений, зародившихся девять лет назад.
Актуальные Новости 04:39
Авто

Aston Martin DBX получит особую версию

Новинка должна перенять многое от концепта DBX Q, который Aston Martin планирует показать на женевском автосалоне в марте.
Car.ru 00:56
Гаджеты

Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs

Во время презентации в Барселоне (хотя MWC 2020 отменили, но не отменять же билеты и гостиницы журналистам) Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs.
ITZine.ru 08:20
Гаджеты

Новый процессор Intel оказался в два раза медленнее конкурента от AMD

Результаты тестирования Intel Core i9-10900 в тестах производительности Cinebench R15 и Cinebench R20 почти в два раза ниже, чем у конкурирующего с ним в ценовой категории процессора AMD Ryzen 9 3900X.
Красная весна вчера в 10:37
Общество

Опрос: 74% украинцев не поддерживают протесты из-за эвакуации граждан из Китая

Эвакуированных из Китая граждан Украины должны были разместить на карантин в санатории в посёлке Новые Санжары.
Говорит Москва 08:15
Происшествия

В Одессе женщину убило упавшим деревом

Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
РИА Новости 08:24
Здоровье

Родители детей с редким заболеванием провели пикет в Новосибирске

Родители детей, которые болеют фенилкетонурией, провели пикет в Новосибирске.
VSE42.RU 03:53
Шоу-бизнес

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Вокруг ТВ 05:16
Происшествия

В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме

Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
РИА Новости 07:16
Происшествия

На Маврикий не пускают пассажиров из Италии из-за коронавируса

Власти Маврикия не пропустили в страну около 70 пассажиров самолета авиакомпании Alitalia, которые прибыли с севера Италии, сообщает La Repubblica.
Коммерсантъ 07:30
Наука

Приморские ученые создали «таблетки» для АЭС

Ученые Института химии Дальневосточного отделения РАН опробовали новый способ производства ядерного топлива для АЭС, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "РГ".
ВЕСТИ: Приморье 21 февраля в 22:13
Шоу-бизнес

Певица Maruv нецензурно обратилась к критикам 23 Февраля

Lenta.ru 09:02
Общество

В Финляндии предлагают создать особую экономическую зону с Петербургом

В Финляндии предлагают создать особую экономическую зону, куда войдет территория на юго-востоке этой страны, Санкт-Петербург и Ленобласть.
Newia.ru 05:34
Футбол

Сборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»

Футболисты сборной России уступили команде звезд мира в финале ветеранского турнира "Кубок Легенд", который прошел в Москве.
РИА Новости вчера в 11:05
Общество

КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Газета.Ru 07:58
Политика

Власти Украины не выплатили обещанные бывшим пленным деньги

Журналист Юрий Бутусов в своем Facebook написал о том, что освобожденные в рамках обмена пленными между Киевом и Донбассом украинцы все еще не получили обещанные им денежные выплаты.
Газета.Ru 08:16
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России

Neva.Today вчера в 02:10
Гаджеты

Компания Realme представила флагман Realme X50 Pro 5G

Буквально только что закончилось мероприятие Realme, на котором компания показала свой первый 5G-флагман Realme X50 Pro 5G.
ITZine.ru 06:27
Политика

Украина: Президентский рейтинг Зеленского составляет 40%

Если бы на Украине в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы нынешний президент страны Владимир Зеленский. которого готовы поддержать 40,1% Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, обнародованные сегодня, 24 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:43
Политика

Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля

Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
РИА Новости 05:26
Политика

Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»

Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
RT на русском 09:16
Гаджеты

Первое крупное сравнение камер Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max

iXBT.com 08:53
Общество

Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне».
Lenta.ru 09:09
Происшествия

В Новочеркасске умер 4-летний ребенок, вдохнув канцелярский гвоздик

Малыш игрался дома и в какой-то момент нашел канцелярский гвоздик и вдохнул его.
Kursk.com вчера в 09:34
Происшествия

В Москве студентка разбилась, выпав из окна общежития

Газета.Ru 07:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Норникель
Российская компания
Российская горно-металлургическая компания. В настоящее время «Норникель» объединяет группу предприятий, возглавляемую Публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Ранее основная часть современного «Норильского никеля» была известна как «Норильский горно-металлургический комбинат имени А. П. Завенягина».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное