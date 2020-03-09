Экономика
Эхо МосквыАкции российских компаний рухнули по итогам торгов на бирже в Лондоне
Бумаги Сбербанка на бирже в Лондоне упали в стоимости на 18%, Тинькофф-банка на 17, ВТБ почти на 12. Тем временем на американских биржах, где торги продолжаются, акции Яндекса упали на 15%, телеком-оператор VEON, который владеет Вымпелкомом на 17 с половиной.
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Экономика
Курс рубля вновь незначительно снизился
Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
Экономика
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Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
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Ресурс Videocardz опубликовал фото шестиядерного процессора Intel Core i5-10400 Comet Lake-S.
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8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
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Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.
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Минсельхоз решил отменить в России рыбоохранные зоны
Минсельхоз готовится внести в Госдуму проект постановления, отменяющего определение рыбоохранных зон.
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Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию виновниками падения рынков
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В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
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Политика
Медведев: «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию страны
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Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Политика
В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки
Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
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Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
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В России вегетарианство назвали особо опасным
Энергетика
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
Наука
Предложено новое соединение для хранения информации
Группа химиков синтезировала новые молекулярные комплексы железа с переключаемыми магнитными свойствами и предложила совершенно новый принцип их конструирования.
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Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
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Деревянная скульптура насмерть придавила ребенка на Украине
На Украине в результате падения 200-килограммовой деревянной скульптуры погиб ребенок.
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Российская делегация примет участие в переговорах с Турцией по Идлибу
Военная делегация из России посетит Анкару 10 марта, чтобы провести с турецкими коллегами переговоры по соглашению, связанному с сирийским Идлибом.
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Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти.
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