Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыАкции российских компаний рухнули по итогам торгов на бирже в Лондоне

Бумаги Сбербанка на бирже в Лондоне упали в стоимости на 18%, Тинькофф-банка на 17, ВТБ почти на 12. Тем временем на американских биржах, где торги продолжаются, акции Яндекса упали на 15%, телеком-оператор VEON, который владеет Вымпелкомом на 17 с половиной.
Читать в источнике
Комментировать170

Подробнее о событии

Акции «Роснефти» и ЛУКОЙЛа потеряли более 20% на закрытии Лондонской биржи

Говорит Москва13:50

Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне спадом на 7—22%

RT на русском13:24

Российские бумаги резко обвалились на открытии торгов в Лондоне

РБК04:35

Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне спадом на 7-22%

ПРАЙМ13:08

Акции российских компаний обрушились на Лондонской бирже

Интерфакс06:04

Российские ценные бумаги потеряли 11–22% стоимости

Коммерсантъ06:56

Торги на бирже в Лондоне закрылись падением акций крупнейших российских компаний

ТАСС13:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 21:01, Ашберн
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM 15:25
Экономика

Курс рубля вновь незначительно снизился

Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
РИА Новости 07:29
Экономика

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Вести.Ru 12:15
Гаджеты

Появились фото шестиядерного CPU Intel Core i5-10400

Ресурс Videocardz опубликовал фото шестиядерного процессора Intel Core i5-10400 Comet Lake-S.
Игромания.ру вчера в 08:38
Общество

Принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии

8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Известия 20:45
Общество

Глава ВОЗ назвал «реальной» угрозу пандемии коронавируса

Угроза перерастания эпидемии коронавируса в пандемию становится «реальной».
BFM.ru 16:30
Политика

Командующий армией США в Европе мог заразиться коронавирусом

Командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи из-за подозрения на коронавирус был помещен в карантин и работает на дому.
Экономика сегодня 20:29
Энергетика

Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти

Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что Минск может договориться с Москвой по поставкам сырья, так как снизились мировые цены на нефть.
Pravda.Ru 09:03
Общество

Адвокат заявила об отказе обвиняемого по делу MH17 признать вину

Обвиняемый по делу MH17 отрицает свою вину за крушение малайзийского Boeing 777.
Мой Брянск 13:36
Энергетика

В МЭА понизили прогноз по спросу на нефть в 2020 году

Отмечается, что в текущем году спрос на нефть снизится на 90 тыс. баррелей в сутки.
REGNUM 10:52
Здоровье

Единая система менеджмента качества появится во всех больницах РФ

Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 07:44
Шоу-бизнес

Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене

Аргументы и Факты 05:37
Армия и оружие

Двое военных США погибли в Ираке

Политическая Экспертиза 09:42
Шоу-бизнес

Артист балета Сергей Полунин рассекретил необычное имя своего сына

Сегодня, 9 марта, молодые родители рассекретили имя новорожденного. Мальчика назвали необычным именем Мир.
Lisa.ru 07:45
Общество

Минсельхоз решил отменить в России рыбоохранные зоны

Минсельхоз готовится внести в Госдуму проект постановления, отменяющего определение рыбоохранных зон.
Известия 13:00
Энергетика

Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию виновниками падения рынков

Снижение мировых цен на нефть является положительным явлением для потребителей, заявил президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 13:22
Армия и оружие

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
РИА Новости 18:27
Политика

Медведев: «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию страны

«Фракция «Единой России» в ходе второго чтения поддержит законопроект о поправке в Конституцию», — сказал лидер партии.
REGNUM 19:36
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости 04:26
Политика

В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки

Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
ТАСС 13:17
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия вчера в 16:11
Здоровье

В России вегетарианство назвали особо опасным

ToDay News Ufa вчера в 03:20
Энергетика

Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть

Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
РИА Новости 14:19
Наука

Предложено новое соединение для хранения информации

Группа химиков синтезировала новые молекулярные комплексы железа с переключаемыми магнитными свойствами и предложила совершенно новый принцип их конструирования.
Индикатор 07 марта в 05:14
Армия и оружие

Террористы ПНС Ливии начали новые масштабные атаки на армию Хафтара

Russia News 10:21
Спорт

Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости вчера в 09:35
Происшествия

Деревянная скульптура насмерть придавила ребенка на Украине

На Украине в результате падения 200-килограммовой деревянной скульптуры погиб ребенок.
Известия 17:40
Армия и оружие

Российская делегация примет участие в переговорах с Турцией по Идлибу

Военная делегация из России посетит Анкару 10 марта, чтобы провести с турецкими коллегами переговоры по соглашению, связанному с сирийским Идлибом.
Политическая Экспертиза 04:41
Экономика

Киселев «без паники» объяснил выгоду России от дешевой нефти

Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти.
Lenta.ru 11:19
Хоккей

«Салават Юлаев» разгромил «Авангард» на выезде и повел в серии

В пятом матче серии плей-офф "Салават Юлаев" одержал победу над омским "Авангардом" со счетом 6:3. Матч проходил в подмосковной Балашихе.
News102.ru 12:39
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное